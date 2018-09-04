Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей

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NCR, производитель популярных банкоматов в России, на прошлой неделе предупредила банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 руб., рассказали сотрудники двух крупных банков: проблема затронула не все банкоматы, а только со старыми устройствами для проверки купюр.

Ущерб они пока оценить затруднились — еще не все банкоматы инкассированы, но уже ясно, что речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

Вброс фальшивок в банкоматы — редкость, говорит банкир. Поймать мошенников будет сложно, поскольку определить, на какую именно карту были зачислены фальшивые купюры, непросто, ведь они перемешаны в кассете вместе с настоящими, продолжает он, нужно поднимать записи с камер и т. д.

Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты.

Представитель NCR на запрос не ответил. Похожий случай был в 2013 г.: из-за появления большого числа фальшивых 5000-рублевых купюр крупнейшие банки просто перестали их принимать в своих банкоматах в Московском регионе.

«Наши системы мониторинга позволили выявить проблему еще до официального сообщения производителя», — говорит начальник управления сопровождения сети устройств самообслуживания Московского кредитного банка (МКБ) Андрей Стром. По его словам, уязвимости было подвержено менее 5% банкоматов в МКБ. Ограничил ли банк прием купюр, он не сказал.

Альфа-банк получил уведомление от NCR и сразу перестал принимать наличные во всех 18 банкоматах уязвимых моделей (0,5% от сети), ни одной фальшивки обнаружено не было, говорит его представитель.

В «Открытие» от NCR сообщений не поступало, банк узнал о проблеме от Mastercard и межбанковского сообщества, рассказывает директор департамента информационной безопасности Владимир Журавлев: атака была в Московском регионе, где у «Открытия» 36 банкоматов NCR, фальшивок у себя банк не нашел, но купюры в 5000 руб. в таких устройствах не принимает.

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Банкоматы ВТБ надежно защищены, успокаивает его представитель. Банкоматы NCR Промсвязьбанка, по словам его представителя, фальшивые купюры не принимают, банк ограничения не вводил. Как и «Почта банк», в сети которого используются устройства NCR с более совершенной проверкой банкнот, говорит член правления Елена Мохначева. Мошенники воспользовались тем, что на более ранних моделях устаревший софт, объясняет она.