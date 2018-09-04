Санкции стоят, а двигатели идут
Как выяснил «Ъ», химкинское НПО «Энергомаш» подписало с американской компанией Orbital ATK контракт о поставке четырех дополнительных ракетных двигателей РД-181 для американских
Как выяснил «Ъ», химкинское НПО «Энергомаш» подписало с американской компанией Orbital ATK контракт о поставке четырех дополнительных ракетных двигателей РД-181 для американских
О том, что НПО «Энергомаш» подписало с американской компанией Orbital ATK контракт на поставку четырех жидкостных ракетных двигателей РД-181, «Ъ» рассказали два
Первая информация об имеющемся опционе на поставку ракетных двигателей в США появилась в августе, когда об этом ТАСС рассказал гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, не уточнив детали. «Работа по поставкам двигателей в США — это постоянная работа. Мы контрактуемся с плечом на три года», — сказал
Первый испытательный запуск Antares состоялся в 2013 году, а к закупке РД-181 компания приступила после инцидента, происшедшего с другим двигателем — НК-33 разработки ОАО «Кузнецов».
Ситуация с поставками продукции «Энергомаша» в США является одной из наиболее чувствительных тем
Затем, впрочем, Пентагон добился отмены ограничений, поскольку свои двигатели как минимум до 2025 года (по оценкам российских специалистов) США создать не удастся. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе американских военных заказал у «Энергомаша» 20 дополнительных РД-180, которые устанавливаются на
Вчера глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос «Ъ», заданный после итоговой конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Валентина Глушко, сказал:
«Несмотря на массированное давление, которое испытывают заказчики этих двигателей на территории США со стороны правящего американского класса и Конгресса, альтернативы им тем не менее до сих пор не создано», — сказал господин Рогозин, назвав это «взаимной зависимостью». «Это выгодно нам, потому что это приносит валюту, которую мы вкладываем в перевооружение и создание новых предприятий», — уточнил глава госкорпорации. А руководитель «Энергомаша» Игорь Арбузов подчеркнул, что ведутся переговоры не только с США, но и с Китаем и с другими
ни одна из других стран просто не готова приступить к закупке серийных (более 10 единиц) партий двигателей. Единичные поставки, в свою очередь, не совсем отвечают интересам России: так, например, в правительстве и Совбезе считают, что тот же Китай рассчитывает закупить минимальную партию условных РД-180 для последующей разработки своих аналогов. Дмитрий Рогозин, впрочем, отметил в разговоре с «Ъ», что с Китаем при заключении твердого соглашения потребуется подписать документы по защите интеллектуальной собственности.
Александра Джорджевич