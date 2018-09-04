Санкции стоят, а двигатели идут

Источник: AP 2018

О том, что НПО «Энергомаш» подписало с американской компанией Orbital ATK контракт на поставку четырех жидкостных ракетных двигателей РД-181, «Ъ» рассказали два топ-менеджера предприятий космической промышленности. По их словам, переговоры проходили на фоне непростых отношений России и США, но «закончиться иначе они не могли»: «Всем очевидна взаимная выгода от этого соглашения». Контракт был подписан минувшим летом (его сумма не раскрывается), срок его исполнения — до 2021 года. В «Энергомаше» от официальных комментариев «Ъ» вчера отказались.



Первая информация об имеющемся опционе на поставку ракетных двигателей в США появилась в августе, когда об этом ТАСС рассказал гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, не уточнив детали. «Работа по поставкам двигателей в США — это постоянная работа. Мы контрактуемся с плечом на три года», — сказал топ-менеджер. При этом ранее в интервью «РИА Новости» он рассказал о заключении контракта с американской компанией United Launch Alliances (ULA), подразумевающего поставку дополнительных ракетных двигателей РД-180. Еще один химкинский двигатель — РД-181 — поставляется для ракеты-носителя Antares, разработанной той же американской Orbital и предназначенной для запуска на орбиту грузов массой до восьми тонн (в первую очередь речь идет о доставке грузов на МКС).

Читайте также В США раскрыли местонахождение российской ядерной ракеты

Первый испытательный запуск Antares состоялся в 2013 году, а к закупке РД-181 компания приступила после инцидента, происшедшего с другим двигателем — НК-33 разработки ОАО «Кузнецов».

Ситуация с поставками продукции «Энергомаша» в США является одной из наиболее чувствительных тем российско-американского сотрудничества. После вхождение Крыма в состав России в 2014 году и последующего введения санкций в отношении РФ Конгресс США постоянно критиковал Пентагон за использование российских двигателей на американских ракетах, дошло даже до введения запрета на их использование после 2019 года.

Затем, впрочем, Пентагон добился отмены ограничений, поскольку свои двигатели как минимум до 2025 года (по оценкам российских специалистов) США создать не удастся. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе американских военных заказал у «Энергомаша» 20 дополнительных РД-180, которые устанавливаются на ракеты-носители типа Atlas. Однако весной этого года призывы не продавать США российские двигатели для ракет прозвучали уже со стороны РФ: так, в Госдуме сообщили о подготовке законопроекта, ограничивающего круг возможных покупателей таким образом, что США в него не попадали.



Вчера глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос «Ъ», заданный после итоговой конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Валентина Глушко, сказал:

Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей, если этого захотят американские партнеры.

«Несмотря на массированное давление, которое испытывают заказчики этих двигателей на территории США со стороны правящего американского класса и Конгресса, альтернативы им тем не менее до сих пор не создано», — сказал господин Рогозин, назвав это «взаимной зависимостью». «Это выгодно нам, потому что это приносит валюту, которую мы вкладываем в перевооружение и создание новых предприятий», — уточнил глава госкорпорации. А руководитель «Энергомаша» Игорь Арбузов подчеркнул, что ведутся переговоры не только с США, но и с Китаем и с другими странами-партнерами (в их числе — Аргентина, Бразилия, Индия).

По словам источника «Ъ», близкого к руководству «Роскосмоса», пока зависимость от закупок США ракетных двигателей является критической для «Энергомаша»: