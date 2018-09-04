«Роснефть» просчитывает Китай

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«Роснефть» начинает оценку перспектив расширения нефтепровода через Казахстан, который позволит ей увеличить прокачку в Китай на 3 млн тонн, а другим российским компаниям начать поставки в страны Средней Азии. Если планы будут реализованы, это приведет к обострению спора с «Транснефтью», чей тариф в направлении Казахстана с этого года был понижен. Кроме того, рост транзита через Казахстан обострит проблему ухудшения качества нефти на европейском направлении.

Минэнерго РФ направило в правительство Казахстана просьбу обосновать увеличение тарифа на казахстанском участке нефтепровода ТОН-2 (Туймазы—Омск—Новосибирск-2), сообщил «Интерфакс». По этому нефтепроводу осуществляются поставки нефти «Роснефти» транзитом через Казахстан в Китай. С 1 апреля «Казтрансойл», оператор этого участка протяженностью 186 км, повысил тарифы в 2,5 раза, до 4,3 тыс. тенге за одну тонну на 1 тыс. км (около 800 руб.). При этом на российской части трубопровода тариф «Транснефти» для «Роснефти» с этого года был снижен на 16,7%. Выпадающие доходы от снижения тарифа «Транснефть» оценивала в 1,1 млрд руб.



Источник «Ъ» в отрасли утверждает, что Минэнерго запросило информацию о тарифах через Казахстан по инициативе «Роснефти». Другой собеседник «Ъ» поясняет, что речь идет о возможном расширении мощностей в направлении Казахстана, но пока вопрос на начальной стадии. По его словам, целью запроса является оценка технологических возможностей дополнительной прокачки нефти через Казахстан. Собеседник «Ъ» также уточнил, что к обсуждению подключены все заинтересованные нефтяные компании. В Минэнерго и «Роснефти» не ответили на запрос «Ъ».

По трубопроводу ТОН-2 «Роснефть» поставляет нефть через Казахстан в Китай по контракту с CNPC 2013 года. Сначала объем поставок составлял 7 млн тонн в год, а с прошлого года — 10 млн тонн, так как тогда «Роснефть» и CNPC увеличили контракт на 3 млн тонн и продлили его до 2024 года. Кроме того, «Роснефть» хотела расширить прокачку с 2019 года еще на 3 млн тонн.