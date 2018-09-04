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10:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Роснефть» просчитывает Китай

Компания оценивает рост транзита через Казахстан.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Роснефть» начинает оценку перспектив расширения нефтепровода через Казахстан, который позволит ей увеличить прокачку в Китай на 3 млн тонн, а другим российским компаниям начать поставки в страны Средней Азии. Если планы будут реализованы, это приведет к обострению спора с «Транснефтью», чей тариф в направлении Казахстана с этого года был понижен. Кроме того, рост транзита через Казахстан обострит проблему ухудшения качества нефти на европейском направлении.

Минэнерго РФ направило в правительство Казахстана просьбу обосновать увеличение тарифа на казахстанском участке нефтепровода ТОН-2 (Туймазы—Омск—Новосибирск-2), сообщил «Интерфакс». По этому нефтепроводу осуществляются поставки нефти «Роснефти» транзитом через Казахстан в Китай. С 1 апреля «Казтрансойл», оператор этого участка протяженностью 186 км, повысил тарифы в 2,5 раза, до 4,3 тыс. тенге за одну тонну на 1 тыс. км (около 800 руб.). При этом на российской части трубопровода тариф «Транснефти» для «Роснефти» с этого года был снижен на 16,7%. Выпадающие доходы от снижения тарифа «Транснефть» оценивала в 1,1 млрд руб.

Источник «Ъ» в отрасли утверждает, что Минэнерго запросило информацию о тарифах через Казахстан по инициативе «Роснефти». Другой собеседник «Ъ» поясняет, что речь идет о возможном расширении мощностей в направлении Казахстана, но пока вопрос на начальной стадии. По его словам, целью запроса является оценка технологических возможностей дополнительной прокачки нефти через Казахстан. Собеседник «Ъ» также уточнил, что к обсуждению подключены все заинтересованные нефтяные компании. В Минэнерго и «Роснефти» не ответили на запрос «Ъ».

По трубопроводу ТОН-2 «Роснефть» поставляет нефть через Казахстан в Китай по контракту с CNPC 2013 года. Сначала объем поставок составлял 7 млн тонн в год, а с прошлого года — 10 млн тонн, так как тогда «Роснефть» и CNPC увеличили контракт на 3 млн тонн и продлили его до 2024 года. Кроме того, «Роснефть» хотела расширить прокачку с 2019 года еще на 3 млн тонн.

По сообщению «Интерфакса», Минэнерго запросило у «Казтрансойла» данные об инвестициях, которые были потрачены на расширение участка в 2016 году. Они оценивались в 32 млрд тенге (примерно 6 млрд руб.). По оценке главы агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, при таких вложениях речь идет об инвестиционном тарифе, который обеспечит окупаемость проекта за 10−12 лет. При этом дополнительные доходы казахстанской стороны в год не будут превышать 1 млрд руб., отмечает эксперт.

«Это чисто российские разборки, причем они продолжаются уже достаточно давно, — рассказал “Ъ” источник в казахстанском ТЭКе.— Основной камень преткновения — это российские тарифы в российской части трубы. У нас маленький участок, который никак не влияет на ситуацию». По его словам, российская сторона прекрасно знала о том, что Казахстан повысит тарифы: «Мы специально под российских партнеров провели модернизацию и реконструкцию своего участка, и сразу было понятно, что тариф там будет увеличен». При этом источник «Ъ» уточнил, что российские власти не добиваются пока снижения тарифа.

Идея «Роснефти» увеличить транзитные поставки в Китай через Казахстан давно вызывает споры. Основным противником этой схемы является «Транснефть», поскольку в результате падают ее доходы от транспортировки нефти, а кроме того, падает качество нефти в системе, поскольку легкая западносибирская нефть, направлявшаяся ранее в европейском направлении, теперь идет в Китай. Ситуация может усугубиться в будущем, поскольку помимо «Роснефти» планы по поставке нефти через Казахстан есть у «Газпром нефти» для загрузки НПЗ в Узбекистане.

Дмитрий Козлов; Александр Константинов, Астана

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