Где деньги: Россию спасает нефть и дешевый рубль

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Добыча нефти в России вышла на многолетний максимум. Летом объем производства «черного золота» превышал 47 млн тонн в месяц. За последние пять лет такие показатели были зафиксированы только осенью 2016-го. С учетом того, что нефтяные котировки держатся выше $77 за баррель Brent, а рубль слаб, российский бюджет получает максимальные доходы от нефтяного экспорта.

Россия продала сырой нефти за первые 8 месяцев этого примерно на $80 млрд. Бюджет от этой торговли получил около 3,6 трлн рублей только «по линии» Федеральной таможенной службы. При этом добыча «черного золота» вышла на многолетние максимумы. Об этом свидетельствуют данные федеральных ведомств.

В июне и июле объем производства нефти (включая газовый конденсат) превысил 47 млн тонн в месяц, следует из статистики на сайте Минэнерго. В августе, по данным ЦДУ ТЭК, добыча составила 47,4 млн тонн.

За последние пять лет такие показатели были зафиксированы только дважды — по итогам сентября и ноября 2016 года. Именно высокий ноябрьский уровень позволил России спокойно пойти на сделку по ограничению добычи ОПЕК+, и снизить снижение производство на 300 тысяч баррелей в сутки. После того, как стороны смягчили сделку, отечественные нефтяники нарастили добычу.

Министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что в сентябре производственные показатели останутся на уровне августа. При этом он говорит, что участники ОПЕК+ следят за тем, чтобы «1 млн баррелей в сутки был сокращен всеми странами, чтобы обеспечить договоренности, которые были достигнуты в июне этого года».

Объем экспорта нефти в июне-августе был высоким (20−21 млн тонн в месяц), но не рекордным. С 2013 года максимума внешние поставки достигли по итогам апреля 2017 года — 23,1 млн тонн. Напомним, что при этом уже действовало соглашение с ОПЕК.

Всего за январь-август в стране было добыто 366 млн тонн нефти (11,2 млн баррелей в сутки), на экспорт ушло 156,3 млн тонн (4,7 млн б/с). По производству Россия сохраняет свои лидирующие позиции вместе с Саудовской Аравией и США. Ключевым моментом является также тот факт, что цены на нефть держатся на высоком уровне.

Согласно отчету Минфина, средняя цена нефти марки Urals по итогам января-августа 2018 года составила $69,73 за баррель. В 2017 году средняя цена на Urals в январе — августе составила $50,09 за баррель.

В августе российская нефть стоила в среднем $71,72 за баррель, что в 1,4 раза выше прошлогоднего показателя. В понедельник котировки нефти марки Brent (российский сорт Urals продается к ней с дисконтом в два-три доллара) перешагнули за $78 за баррель.

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Михаил Шейбе из Sberbank CIB отмечает, что рынок пробил отметку $78, в том числе, под влиянием заявлений Минэнерго о том, что в сентябре нефтедобыча в России, вероятно, останется на уровне августа, поскольку страна уже исполнила взятые на себя обязательства, увеличив суточную добычу приблизительно на 0,25 млн баррелей в сутки.

«На наш взгляд, к концу текущего года нефтедобыча в России, вероятно, увеличится, приблизившись к консервативному прогнозу 11,25 млн баррелей в сутки», — считает он.

Одним из главных драйверов на нефтяном рынке остается ожидание введения 4 ноября США эмбарго на поставки нефти из Ирана. Уже сейчас покупатели сокращают закупки у Исламской Республики. Поэтому в августе, экспорт нефти из Ирана сократился до минимума за 2,5 года (до 2,1 млн б/с) сообщил Bloomberg.

Но цены на нефть могут легко уйти и за отметку в $80 за баррель еще до того, как США введут обещанное эмбарго на поставку нефти из Ирана.

«До санкций нефть может долететь и до 85 долларов. В течение 2 месяцев мы можем увидеть и 90 долларов. Это возможно при повышении спроса на бензин от ускорения экономики США, усложнении спящих гражданских процессов в Ливии, рэкете в Африке, диверсиях на трубопроводах в Латинской Америке, учащении ураганов в Карибском бассейне», — говорит директор аналитического департамента «GoldenHills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

При средней цене почти в $70, Россия смогла продать нефти за восемь месяцев этого года примерно на $80 млрд. Дорогая нефть позволяет решать правительству две задачи — сводить с профицитом федеральный бюджет и пополнять резервы.

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По итогам января-июня, профицит федерального бюджета достиг 1,4 трлн руб., а объем средств, которые направляется на покупку валюты в рамках бюджетного правила на 6 сентября составит 2,4 трлн руб. В Фонде национального благосостояния сейчас находится 4,8 триллиона.

Дешевый рубль полностью отвечает интересам правительства, отмечают аналитик. Но августовское падение рубля заставило ЦБ заявить о приостановке покупки валюты для Минфина на рынке. В ведомстве заявили, что будут приобретать валюту напрямую у регулятора. Это должно было снять давление на российскую валюту. Но эффект оказался минимальным.

«Ситуация с рублем очень подозрительна. После того, как Банк России перестал покупать валюту на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, следовало бы ожидать как минимум прекращения снижения котировок рубля. Но этого не произошло, особого снижения спроса на доллары и евро не наблюдалось», — отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Он предполагает, что, возможно, дело в том, что валюта для формирования резервов Минфина приобретается у каких-либо крупных банков, либо у самого ЦБ, которые все равно покупают ее на рынке. Таким образом, рыночные факторы опять могут иметь слабое влияние на курсообразование российской валюты.

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«Рублю было бы неплохо откатиться в район 66−66,5 руб за доллар, чтобы потом проверить на прочность отметку 70», — считает аналитик.

Финансовые власти не будут как-то пытаться повлиять на курс пока ситуация на рынке и в экономике находится в более-менее управляемом состоянии. Инфляция растет, но пока далека от целевого уровня в 4%.