Где деньги: Россию спасает нефть и дешевый рубль
Россия уже заработала в этом году около $80 млрд на экспорте нефти.
Россия уже заработала в этом году около $80 млрд на экспорте нефти.
Добыча нефти в России вышла на многолетний максимум. Летом объем производства «черного золота» превышал 47 млн тонн в месяц. За последние пять лет такие показатели были зафиксированы только осенью 2016-го. С учетом того, что нефтяные котировки держатся выше $77 за баррель Brent, а рубль слаб, российский бюджет получает максимальные доходы от нефтяного экспорта.
Россия продала сырой нефти за первые 8 месяцев этого примерно на $80 млрд. Бюджет от этой торговли получил около 3,6 трлн рублей только «по линии» Федеральной таможенной службы. При этом добыча «черного золота» вышла на многолетние максимумы. Об этом свидетельствуют данные федеральных ведомств.
За последние пять лет такие показатели были зафиксированы только дважды — по итогам сентября и ноября 2016 года. Именно высокий ноябрьский уровень позволил России спокойно пойти на сделку по ограничению добычи ОПЕК+, и снизить снижение производство на 300 тысяч баррелей в сутки. После того, как стороны смягчили сделку, отечественные нефтяники нарастили добычу.
Министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что в сентябре производственные показатели останутся на уровне августа. При этом он говорит, что участники ОПЕК+ следят за тем, чтобы «1 млн баррелей в сутки был сокращен всеми странами, чтобы обеспечить договоренности, которые были достигнуты в июне этого года».
Объем экспорта нефти в
Всего за
В августе российская нефть стоила в среднем $71,72 за баррель, что в 1,4 раза выше прошлогоднего показателя. В понедельник котировки нефти марки Brent (российский сорт Urals продается к ней с дисконтом в
Михаил Шейбе из Sberbank CIB отмечает, что рынок пробил отметку $78, в том числе, под влиянием заявлений Минэнерго о том, что в сентябре нефтедобыча в России, вероятно, останется на уровне августа, поскольку страна уже исполнила взятые на себя обязательства, увеличив суточную добычу приблизительно на 0,25 млн баррелей в сутки.
«На наш взгляд, к концу текущего года нефтедобыча в России, вероятно, увеличится, приблизившись к консервативному прогнозу 11,25 млн баррелей в сутки», — считает он.
Одним из главных драйверов на нефтяном рынке остается ожидание введения 4 ноября США эмбарго на поставки нефти из Ирана. Уже сейчас покупатели сокращают закупки у Исламской Республики. Поэтому в августе, экспорт нефти из Ирана сократился до минимума за 2,5 года (до 2,1 млн б/с) сообщил Bloomberg.
Но цены на нефть могут легко уйти и за отметку в $80 за баррель еще до того, как США введут обещанное эмбарго на поставку нефти из Ирана.
«До санкций нефть может долететь и до 85 долларов. В течение 2 месяцев мы можем увидеть и 90 долларов. Это возможно при повышении спроса на бензин от ускорения экономики США, усложнении спящих гражданских процессов в Ливии, рэкете в Африке, диверсиях на трубопроводах в Латинской Америке, учащении ураганов в Карибском бассейне», — говорит директор аналитического департамента «GoldenHills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.
По итогам
Дешевый рубль полностью отвечает интересам правительства, отмечают аналитик. Но августовское падение рубля заставило ЦБ заявить о приостановке покупки валюты для Минфина на рынке. В ведомстве заявили, что будут приобретать валюту напрямую у регулятора. Это должно было снять давление на российскую валюту. Но эффект оказался минимальным.
«Ситуация с рублем очень подозрительна. После того, как Банк России перестал покупать валюту на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, следовало бы ожидать как минимум прекращения снижения котировок рубля. Но этого не произошло, особого снижения спроса на доллары и евро не наблюдалось», — отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.
«Рублю было бы неплохо откатиться в район 66−66,5 руб за доллар, чтобы потом проверить на прочность отметку 70», — считает аналитик.
Финансовые власти не будут
При этом, даже в случае, если «таргет» будет превышен (этому поспособствует рост НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года), это вряд ли сподвигнет ЦБ к тому, чтобы начать «палить резервы». Он скорее повысит ключевую ставку с нынешних 7,25% годовых. Этот шаг рискует затормозить экономику, но ЦБ это никогда не останавливало.