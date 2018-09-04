Минтранс предложил компаниям из списка Белоусова возможные проекты для инвестиций

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что некоторые компании из списка работают в морских портах, перегружают те или иные грузы.

«Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», — сказал министр (цитата по ТАСС).

По словам Дитриха, для привлечения компаний из «списка Белоусова» может быть использован механизм концессий.

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«Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и какие-то элементы портовой инфраструктуры, потому что она только государственная, можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени. Соответственно, частные инвестиции повышаются, привлекаются компаниями — я имею в виду возможность инвестировать в России, объем государственных инвестиций снижается и может быть направлен на что-то еще», — добавил министр транспорта.

Белоусов ранее предложил президенту Владимиру Путину изъять у компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов» (свыше 500 млрд руб. в год), полученных благодаря ослаблению рубля. Президент предложил правительству проработать вопрос, ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась. Белоусов и первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов встретились с крупными предпринимателями и договорились, что вместо повышения нагрузки компании будут добровольно увеличивать инвестиции в проекты, связанные с целями майского указа Путина, — социальные, инфраструктурные, по модернизации производств.

Предложить список проектов компании из списка Белоусова должны к середине сентября. Глобально проекты будут разделены на корпоративные и государственные, говорил один из собеседников «Ведомостей».