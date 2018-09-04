Минтранс предложил компаниям из списка Белоусова возможные проекты для инвестиций
Компании из списка помощника президента Андрея Белоусова могут инвестировать в развитие железных дорог и портов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Компании из списка помощника президента Андрея Белоусова могут инвестировать в развитие железных дорог и портов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Он отметил, что некоторые компании из списка работают в морских портах, перегружают те или иные грузы.
«Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», — сказал министр (цитата по ТАСС).
«Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и
Белоусов ранее предложил президенту Владимиру Путину изъять у компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов» (свыше 500 млрд руб. в год), полученных благодаря ослаблению рубля. Президент предложил правительству проработать вопрос, ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась. Белоусов и первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов встретились с крупными предпринимателями и договорились, что вместо повышения нагрузки компании будут добровольно увеличивать инвестиции в проекты, связанные с целями майского указа Путина, — социальные, инфраструктурные, по модернизации производств.
Решено утвердить четыре группы проектов, три из которых будут ориентированы на регионы, где работают компании: проекты, которые компании разработали, но пока не смогли реализовать, их новые проекты и инфраструктурные проекты государства в регионах их присутствия. В четвертую группу войдут «инфраструктурные мегапроекты», отмечал собеседник «Ведомостей». Два других не уверены, что такая группа проектов появится.