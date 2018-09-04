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12:08 (мск), источник: Интерфакс

«Ингосстрах» начал принимать заявления от клиентов «Натали Турс»

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Страховая компания «Ингосстрах» начала принимать заявления от пострадавших клиентов туроператора «Натали Турс», сообщает во вторник пресс-служба компании.

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Источник: РИА "Новости"

«В связи с публичным заявлением страхователя ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО Туроператор «Натали Турс», ООО «Центр туризма «Согласие» о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств перед туристами / исключением туроператора из единого федерального реестра туроператоров по причине прекращения туроператорской деятельности, СПАО «Ингосстрах» приступил к приему заявлений от пострадавших клиентов туроператора», — говорится в сообщении.

Для подачи заявления жителям Москвы и Московской области рекомендуют обратиться в офисы СПАО «Ингосстрах» в Москве, можно также отправить документы через Почту России.
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В пакет документ должны входить требование о выплате страхового возмещения, копия паспорта (развороты страниц с фотографией и адресом регистрации) или иного документа, удостоверяющего личность, копия договора о реализации туристского продукта со всеми приложениями (с обязательным предъявлением оригинала договора), оригиналы документов, подтверждающих реальный ущерб, понесенный туристом и (или) иным заказчиком в результате неисполнения туроператором обязательств по договору. К таким документам могут относиться оригиналы счетов, квитанций, платежных документов, выданные организациями — перевозчиками, отелями, гостиницами.

В случае если турист купил тур через турагентство, к документам нужно приложить копию платежного поручения от турагента в адрес туроператора, заверенную печатью турагента.

Необходимы также копии документов, свидетельствующих об отказе ООО «Панорама Тур"/"Агентство путешествий «Натали"/Туроператор «Натали Турс"/"Центр туризма «Согласие» в добровольном порядке удовлетворить требование о возмещении ущерба.

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Ростуризм в понедельник исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом «Натали Турс». Это компании ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «НАТАЛИ», ООО «Туроператор «Натали Турс».

Ранее сообщалось, что финансовых гарантий «Натали Турс» не хватит для выплат компенсаций всем пострадавшим. Практически все 12 тыс. туров, аннулированных туроператором, были проданы от лица компании «Панорама тур».

Сумма ее фингарантий, предоставленных компанией «Ингосстрах», — 50 млн рублей, плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности «Турпомощи». Возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тыс. рублей.

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