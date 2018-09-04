В ЦБ заявили о возможном повышении ключевой ставки

Источник: РИА "Новости"

ЦБ РФ отмечает появление ряда факторов в пользу повышения ключевой ставки, но решение будет принимать совет директоров регулятора, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Последний раз Банк России повышал ставку в декабре 2014 года.

Сейчас не много факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки. Эльвира Набиуллина глава Банка России

Эти слова заставили рубль отыграть утреннее снижение, он начал расти к доллару.

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«Мы видим повышенную волатильность на финансовых рынках и не только в России, но и в мире. Это связано с внешними факторами. <…> Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения, — добавила глава Центробанка. — Мы сейчас видим, что инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов».

Падение рубля в апреле и августе на фоне расширения американских санкций и решения властей повысить НДС ускорило инфляцию, которая достигла 27 августа 3% в годовом выражении — последний раз такой темп роста цен был в сентябре 2017 года.

По словам главы регулятора, «основные риски носят временный характер».

«Если они не транслируются в рост инфляционных ожиданий, во вторичные эффекты, то политика может быть более постепенного смягчения, медленнее, чем мы предполагали раньше», — сказала она.

Изменения на внешних рынках будет предметом обсуждения на предстоящем совете директоров 14 сентября, заявила Набиуллина.