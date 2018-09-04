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18:23 (мск), источник: Ведомости

Реклама 114-летней давности создала проблемы производителю красок

Юридические риски для производителей рекламы тоже могут вырасти.

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Источник: AP 2018

Если у компаний возникают проблемы из-за рекламы, обычно это происходит быстро. Но в случае с американской Sherwin-Williams это произошло спустя более 100 лет. Производитель краски и еще две компании пытаются оспорить решение суда Калифорнии оштрафовать их за рекламу содержащей свинец краски в течение нескольких десятилетий. При этом рекламировать ее Sherwin-Williams начала еще в 1904 г.

Как утверждают Sherwin-Williams, а также ConAgra Grocery Products и NL Indusries, участвовавшие в производстве и рекламе этой краски, они не знали о вреде до того, как он был доказан учеными, и что их наказывают за добросовестную рекламу продукции, которая на тот момент была законной.
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Правительство США запретило использовать содержащую свинец краску в жилых домах только в 1978 г. Но власти Калифорнии настаивают, что производителям давно было известно о токсичности свинца, и ссылаются на слова сотрудников Sherwin-Williams, которые во внутренней переписке в 1900 г. называли свинцовые белила «смертельным накапливающимся ядом».

Суд Калифорнии вынес решение в пользу властей в 2014 г. Он обязал три компании выплатить в совокупности $1,15 млрд в государственный фонд, предназначенный для устранения угрозы здоровью, которую такая краска представляет в домах Калифорнии. В прошлом году апелляционный суд постановил, что компании должны нести ответственность за рекламу только по 1950 г., поскольку нет убедительных доказательств, что они продолжали рекламировать краску для использования внутри помещений в последующие годы. Благодаря этому размер штрафа может сократиться до $409−730 млн, говорится в судебных документах Sherwin-Williams.

Тем не менее, апелляционный суд по сути оставил в силе предыдущее решение. В качестве доказательств в суде использовалась реклама в газетах Los Angeles Times и San Diego Union в 1904 г. В ней было написано: «Наносите S.W.P. в своем доме, каждый раз вы будете довольны и сэкономите деньги».
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По словам представителя юридической фирмы, защищающей Sherwin-Williams, компания перестала производить содержащую свинец краску в 1943 г. Сейчас три компании пытаются оспорить штраф в Верховном суде.

Если решение суда останется в силе, это повлияет на рекламу многих продуктов, отмечают представители рекламной отрасли. Им придется думать о том, не возникнет ли риск понести юридическую ответственность через много лет. Особенно осторожно надо будет использовать заявления о влиянии продуктов на здоровье, ведь со временем выводы ученых могут измениться.

Нельзя требовать от компаний ясновидения. Этот прецедент беспокоит нас. Мы уверены, что происходящее Sherwin-Williams коснется и многих других категорий [продуктов].
Дэн Джаффе
исполнительный вице-президент Ассоциации национальных рекламодателей

Хотя производители рекламы всегда помнят о потенциальной юридической ответственности за нее, решение калифорнийского суда «заходит гораздо дальше и может иметь более серьезные последствия, чем те, с которыми мы сталкивались в прошлом», говорит Харрис Даймонд, гендиректор сети креативных агентств McCann Worldgroup.

Перевел Алексей Невельский

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