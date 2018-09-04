Реклама 114-летней давности создала проблемы производителю красок
Юридические риски для производителей рекламы тоже могут вырасти.
Юридические риски для производителей рекламы тоже могут вырасти.
Если у компаний возникают проблемы
Правительство США запретило использовать содержащую свинец краску в жилых домах только в 1978 г. Но власти Калифорнии настаивают, что производителям давно было известно о токсичности свинца, и ссылаются на слова сотрудников
Суд Калифорнии вынес решение в пользу властей в 2014 г. Он обязал три компании выплатить в совокупности $1,15 млрд в государственный фонд, предназначенный для устранения угрозы здоровью, которую такая краска представляет в домах Калифорнии. В прошлом году апелляционный суд постановил, что компании должны нести ответственность за рекламу только по 1950 г., поскольку нет убедительных доказательств, что они продолжали рекламировать краску для использования внутри помещений в последующие годы. Благодаря этому размер штрафа может сократиться до $409−730 млн, говорится в судебных документах
По словам представителя юридической фирмы, защищающей
Если решение суда останется в силе, это повлияет на рекламу многих продуктов, отмечают представители рекламной отрасли. Им придется думать о том, не возникнет ли риск понести юридическую ответственность через много лет. Особенно осторожно надо будет использовать заявления о влиянии продуктов на здоровье, ведь со временем выводы ученых могут измениться.
Нельзя требовать от компаний ясновидения. Этот прецедент беспокоит нас. Мы уверены, что происходящее
Sherwin-Williamsкоснется и многих других категорий [продуктов].
Хотя производители рекламы всегда помнят о потенциальной юридической ответственности за нее, решение калифорнийского суда «заходит гораздо дальше и может иметь более серьезные последствия, чем те, с которыми мы сталкивались в прошлом», говорит Харрис Даймонд, гендиректор сети креативных агентств McCann Worldgroup.
Перевел Алексей Невельский