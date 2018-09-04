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18:49 (мск), источник: РИА Новости

В Гознаке прокомментировали сообщения о фальшивых пятитысячных купюрах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Защитные признаки банкноты номиналом 5 тысяч рублей позволяют обеспечить её надежную проверку как в банкоматах, так и в повседневном обращении без какого-либо специального оборудования, заявили РИА Новости в пресс-службе «Гознака».

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Источник: РИА Новости

Газета «Ведомости» ранее во вторник написала, что российские банкоматы перестали принимать купюры достоинством в 5 тысяч рублей из-за вброса фальшивок. Проблема затронула банкоматы, оснащенные старыми устройствами для проверки купюр. По совету одного из крупнейших производителей банкоматов NCR многие банки временно приостановили прием пятитысячных банкнот в уязвимых банкоматах.

В «Гознаке» подчеркнули, что не располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, за исключением той, которая уже опубликована в прессе.
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«Судя по сообщениям из открытых источников, можно предположить о том, что вброс поддельных банкнот был осуществлен в банкоматы, оснащенные устаревшими датчиками, либо с устаревшим программным обеспечением, которое не позволяет обеспечить проверку всех рекомендованных Банком России машиночитаемых защитных признаков банкноты номиналом 5 тысяч рублей», — отметили в компании.

«Комплекс защитных признаков, содержащийся в банкноте 5 тысяч рублей, позволяет обеспечить её надежную проверку как банкнотоприемными устройствами в банкоматах, так и в повседневном обращении, без использования какого-либо специального оборудования», — указали в «Гознаке».

Так, например, Сбербанк, сеть банкоматов которого насчитывает 76 тысяч устройств, не вводил массовых ограничений на прием наличных в своих банкоматах, уже заявляли журналистам в крупнейшем российском банке, комментируя информацию об ограничениях на прием 5-тысячных купюр. Вместе с тем в банке уточнили, что возможны точечные случаи непринятия купюр — например, когда обновляется программное обеспечение банкоматов.

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