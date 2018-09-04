В Гознаке прокомментировали сообщения о фальшивых пятитысячных купюрах
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Защитные признаки банкноты номиналом 5 тысяч рублей позволяют обеспечить её надежную проверку как в банкоматах, так и в повседневном обращении без
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Защитные признаки банкноты номиналом 5 тысяч рублей позволяют обеспечить её надежную проверку как в банкоматах, так и в повседневном обращении без
Газета «Ведомости» ранее во вторник написала, что российские банкоматы перестали принимать купюры достоинством в 5 тысяч рублей
«Судя по сообщениям из открытых источников, можно предположить о том, что вброс поддельных банкнот был осуществлен в банкоматы, оснащенные устаревшими датчиками, либо с устаревшим программным обеспечением, которое не позволяет обеспечить проверку всех рекомендованных Банком России машиночитаемых защитных признаков банкноты номиналом 5 тысяч рублей», — отметили в компании.
«Комплекс защитных признаков, содержащийся в банкноте 5 тысяч рублей, позволяет обеспечить её надежную проверку как банкнотоприемными устройствами в банкоматах, так и в повседневном обращении, без использования
Так, например, Сбербанк, сеть банкоматов которого насчитывает 76 тысяч устройств, не вводил массовых ограничений на прием наличных в своих банкоматах, уже заявляли журналистам в крупнейшем российском банке, комментируя информацию об ограничениях на прием 5-тысячных купюр. Вместе с тем в банке уточнили, что возможны точечные случаи непринятия купюр — например, когда обновляется программное обеспечение банкоматов.