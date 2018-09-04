Осень-2018. Что подорожает в ближайшие месяцы?

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Обычно осенью цены на самые разные товары начинают расти — заканчивается время дешевых сезонных фруктов и овощей, магазины одежды, обуви, техники и т. д. «сворачивают» распродажи и выкладывают на прилавки новые товары. Этой осенью к росту цен добавился еще и фактор девальвации российской валюты — в августе рубль серьезно просел к доллару и евро, и в сентябре эта тенденция может продолжиться, предупреждают аналитики.

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Хлеб для народа

В августе-сентябре на фоне активного сбора урожая традиционно снижаются цены на овощи и фрукты. Текущий год не должен был стать исключением, замечает Анастасия Соснова, аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс». Однако из-за засухи и ряда других причин может повыситься стоимость зерна внутри страны. «В свою очередь, повышение цен на зерно на внутреннем рынке рискует внести свою лепту в ускорение инфляционных процессов в продовольственных товарах. Тем более что на рынках молока, мяса в текущем году наблюдается падение предложения, и снижения цен на данные виды продовольствия не предполагается», — говорит эксперт.

Накануне в «Известиях» была опубликована заметка о росте цен на хлеб — сразу на 10 процентов уже в октябре. Таковы прогнозы зерновых компаний. Как рассказали в «Руспродсоюзе», из-за девальвации рубля стоимость зерна уже начала расти. Пшеница третьего класса подорожала с 10 рублей до 12 рублей за килограмм.

Помимо изменения курса валюты, повлиять на стоимость зерна и, соответственно, хлеба, может и урожай, который в этом году хуже, чем в прошлом.

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В этом сельскохозяйственном году, как ожидает Министерство сельского хозяйства, в России будет собрано только 105 миллионов тонн зерна против 135 в прошлом. Причина — неблагоприятные погодные условия в ряде российских регионов. «Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за один килограмм с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18 — 18,5 рублей за один килограмм», — отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Овощи, техника, одежда, путевки

Подорожать может не только хлеб, но и ряд других товаров. Первый вице-президент Опоры России Павел Сигал предупреждает, что скоро вырастут цены на плодовоовощную продукцию, сезон которой уже закончился.

«Если говорить в целом, то в виду ослабления российской валюты, дешеветь вряд ли что-то будет.

Производство все равно, так или иначе, зависит от скачков рубля.

К тому же, инфляция есть практически всегда. Учитывая повышение налога на добавленную стоимость, так же подорожают все группы товаров, облагаемых данным налогом. Продукты питания не облагаются НДС, но производство, на котором изготавливается продукция, закупает различные товары с НДС, что заставит их тратить на производство продукта больше денег, соответственно, начнет расти и цена этой продукции", — поясняет он.

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Производители уже сейчас понемногу закладывают фактор увеличения НДС в цены, чтобы в январе 2019 года, когда размер налога официально увеличится с 18% до 20%, не было резкого скачка цен.

Ослабление рубля на 7−8% по отношению к доллару США и евро в августе также уже получает эффект в виде роста цен на импортную продукцию, добавляет Анастасия Соснова. «В случае возникновения новой волны девальвации рубля рост цен на импорт может привести к раскручиванию инфляции в некоторых товарах, например, в товарах длительного пользования», — не исключает она.

В своей «Картине экономики» Министерство экономического развития ожидает роста инфляции в следующем году до 4,3%. При этом его глава Максим Орешкин недавно заявил, что ведомство пересмотрит прогноз по инфляции на этот год — из-за «не самого лучшего урожая» пшеницы в этом году. А первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в августе (еще до серьезного падения рубля) допускал, что ослабление российской валюты приведет к ускорению темпов роста цен на 0,5%.

Если верить исследованию Центробанка об инфляционных ожиданиях россиян, соотечественники сильнее всего почувствовали рост цен на бензин, из продовольственных товаров — на мясо и птицу.