Осень-2018. Что подорожает в ближайшие месяцы?
Какие товары и
Какие товары и
Обычно осенью цены на самые разные товары начинают расти — заканчивается время дешевых сезонных фруктов и овощей, магазины одежды, обуви, техники
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Накануне в «Известиях» была опубликована заметка о росте цен на хлеб — сразу на 10 процентов уже в октябре. Таковы прогнозы зерновых компаний. Как рассказали в «Руспродсоюзе»,
В этом сельскохозяйственном году, как ожидает Министерство сельского хозяйства, в России будет собрано только 105 миллионов тонн зерна против 135 в прошлом. Причина — неблагоприятные погодные условия в ряде российских регионов. «Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за один килограмм с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18 — 18,5 рублей за один килограмм», — отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
Подорожать может не только хлеб, но и ряд других товаров. Первый
«Если говорить в целом, то в виду ослабления российской валюты, дешеветь вряд ли
Производство все равно, так или иначе, зависит от скачков рубля.
К тому же, инфляция есть практически всегда. Учитывая повышение налога на добавленную стоимость, так же подорожают все группы товаров, облагаемых данным налогом. Продукты питания не облагаются НДС, но производство, на котором изготавливается продукция, закупает различные товары с НДС, что заставит их тратить на производство продукта больше денег, соответственно, начнет расти и цена этой продукции", — поясняет он.
Производители уже сейчас понемногу закладывают фактор увеличения НДС в цены, чтобы в январе 2019 года, когда размер налога официально увеличится с 18% до 20%, не было резкого скачка цен.
Ослабление рубля на 7−8% по отношению к доллару США и евро в августе также уже получает эффект в виде роста цен на импортную продукцию, добавляет Анастасия Соснова. «В случае возникновения новой волны девальвации рубля рост цен на импорт может привести к раскручиванию инфляции в некоторых товарах, например, в товарах длительного пользования», — не исключает она.
В своей «Картине экономики» Министерство экономического развития ожидает роста инфляции в следующем году до 4,3%. При этом его глава Максим Орешкин недавно заявил, что ведомство пересмотрит прогноз по инфляции на этот год —
Если верить исследованию Центробанка об инфляционных ожиданиях россиян, соотечественники сильнее всего почувствовали рост цен на бензин, из продовольственных товаров — на мясо и птицу.