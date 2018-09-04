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19:20 (мск), источник: РИА Новости

Капитализация Amazon впервые превысила триллион долларов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Капитализация онлайн-ритейлера Amazon поднялась выше 1 триллиона долларов, что повторяет результат корпорации Apple, достигнутый в начале августа, свидетельствуют данные торгов вторника.

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Источник: Reuters

По состоянию на 19.03 мск акции Amazon дорожали на 1,2% — до 2036,95 доллара за акцию, при этом ранее в ходе торгов показатель поднимался до уровня 2050,5 доллара. Исходя из этих котировок, стоимость всей компании превысила 1 триллион долларов.

Amazon стал второй американской компанией, чья капитализация превысила 1 триллион долларов. Месяцем ранее, 2 августа, такого уровня достигла стоимость американской корпорации Apple.

По версии журнала Forbes, основатель и глава компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) является самым богатым человеком мира.

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