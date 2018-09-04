Капитализация Amazon впервые превысила триллион долларов

По состоянию на 19.03 мск акции Amazon дорожали на 1,2% — до 2036,95 доллара за акцию, при этом ранее в ходе торгов показатель поднимался до уровня 2050,5 доллара. Исходя из этих котировок, стоимость всей компании превысила 1 триллион долларов.