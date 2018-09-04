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21:29 (мск), источник: ТАСС

«Роснефть» поддерживает ужесточение ответственности за увольнение перед пенсией

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Нефтяная компания «Роснефть» поддерживает ужесточение ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, заявил в интервью ТАСС глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы отчетливо осознаем значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Поэтому “Роснефть” придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста. Мы всецело поддерживаем инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной», — сказал он.

При этом, по его словам, «Роснефть» готова активно участвовать в разработке экономических инструментов, мотивирующих работодателей к приему на работу граждан предпенсионного возраста.

«Хорошо, когда положительный опыт подкреплен соответствующими административными решениями. Однако это, конечно, не панацея. Поэтому мы приветствуем поручение президента по разработке экономических стимулов, мотивирующих бизнес к принятию на работу граждан предпенсионного возраста. “Роснефть” готова активно участвовать в разработке таких мотивирующих инструментов и представить правительству свои предложения», — отметил глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул, что «Роснефть» зачастую реализует сложные, уникальные проекты, поэтому опыт и компетенции сотрудников являются для компании критически важными.

«Если говорить о “Роснефти”, то бизнес-план компании предусматривает рост производства, в том числе добычи. Мы реализуем сложнейшие, а зачастую, даже уникальные проекты. Поэтому опыт и компетенции сотрудников являются для нас критически важным вопросом. Многие работы по таким проектам могут выполняться только людьми старшего поколения просто в силу наличия колоссального профессионального опыта и практических знаний. Подчеркну, что это сотрудники всех категорий: от рядовых рабочих до управленцев высшего звена», — сказал Сечин.

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Глава «Роснефти» отметил, что значимость таких сотрудников для компании и для отрасли в целом сложно переоценить. «Они прошли прекрасную школу, имеют навыки работы в кризисных ситуациях. Компания, безусловно, заинтересована в том, чтобы такие профессионалы оставались на своих местах и передавали свой опыт и практические знания следующему поколению, приобщали его к традициям наших предприятий», — добавил он.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект о пенсионных изменениях, установив возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. При этом он отметил необходимость введения ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50−57 лет для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан с нынешнего возраста выхода на пенсию.

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