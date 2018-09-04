«Роснефть» поддерживает ужесточение ответственности за увольнение перед пенсией

Источник: РИА "Новости"

«Мы отчетливо осознаем значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Поэтому “Роснефть” придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста. Мы всецело поддерживаем инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной», — сказал он.

При этом, по его словам, «Роснефть» готова активно участвовать в разработке экономических инструментов, мотивирующих работодателей к приему на работу граждан предпенсионного возраста.

«Хорошо, когда положительный опыт подкреплен соответствующими административными решениями. Однако это, конечно, не панацея. Поэтому мы приветствуем поручение президента по разработке экономических стимулов, мотивирующих бизнес к принятию на работу граждан предпенсионного возраста. “Роснефть” готова активно участвовать в разработке таких мотивирующих инструментов и представить правительству свои предложения», — отметил глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул, что «Роснефть» зачастую реализует сложные, уникальные проекты, поэтому опыт и компетенции сотрудников являются для компании критически важными.

«Если говорить о “Роснефти”, то бизнес-план компании предусматривает рост производства, в том числе добычи. Мы реализуем сложнейшие, а зачастую, даже уникальные проекты. Поэтому опыт и компетенции сотрудников являются для нас критически важным вопросом. Многие работы по таким проектам могут выполняться только людьми старшего поколения просто в силу наличия колоссального профессионального опыта и практических знаний. Подчеркну, что это сотрудники всех категорий: от рядовых рабочих до управленцев высшего звена», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что значимость таких сотрудников для компании и для отрасли в целом сложно переоценить. «Они прошли прекрасную школу, имеют навыки работы в кризисных ситуациях. Компания, безусловно, заинтересована в том, чтобы такие профессионалы оставались на своих местах и передавали свой опыт и практические знания следующему поколению, приобщали его к традициям наших предприятий», — добавил он.