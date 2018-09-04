Глава Ростеха поддержал предложения президента по пенсионной реформе

Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь это должны быть условия по сохранению рабочих мест, по возможности получения дополнительной или повышения уже имеющейся квалификации», — цитирует главу Ростеха пресс-служба.

Как следует из сообщения, размещённого на сайте корпорации, участники совещания сошлись во мнении, что крупные компании, особенно работающие в высокотехнологичных отраслях, заинтересованы в том, чтобы опытные профессионалы оставались на предприятиях и в научно-исследовательских центрах.

«В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество — молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут передать только старшие сотрудники — наставники», — отметил Чемезов.

По его словам, сегодня в корпорации обращается пристальное внимание на развитие наставничества, оказывается особое уважение старшим сотрудникам, и такая практика подкреплена соответствующими государственными решениями.

«Президент понимает, что одними административными мерами обеспечивать защиту трудовых прав не совсем правильно. Это не панацея. Поэтому поручение президента по разработке стимулов для бизнеса выглядит очень логичным. Не только мы, но и другие работодатели должны быть заинтересованы в приеме и сохранении на работе граждан предпенсионного возраста. Ответственность для работодателей, допускающих незаконное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, должна быть вплоть до уголовной. Это своего рода дискриминация. А в целом, Ростех, как крупнейшая мировая промышленная корпорация, заинтересован в профессионалах, и возраст тут не помеха», — сказал Чемезов.