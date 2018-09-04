Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гузеева отказалась скорбеть по Кобзону
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Зачатые без ЭКО четверняшки пошли в школу вопреки страхам врачей
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Зарубежный лидер, извинившийся перед Путиным за сбитый самолет
Какое направление стало самым выгодным для отдыха Билеты в несколько европейских стран начали продавать с большой скидкой, несмотря на рост доллара и евро
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Подсчитано наследство Кобзона
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов»
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала
Платье обнажило грудь певицы на концерте - она нашла выход
СМИ: Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые вместе вышли в свет
Виктория Бекхэм вместе с мужем и детьми снялась для Vogue
40-летняя телеведущая заявила, что умрет через несколько дней
Сын о тайном разговоре накануне похорон Кобзона
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Как будут меняться налоги на недвижимость
Фоторепортажи
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
21:20 (мск), источник: РАПСИ

Глава Ростеха поддержал предложения президента по пенсионной реформе

МОСКВА, 4 сен — РАПСИ. Создание условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста — логичный шаг государства, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на селекторном совещании по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятиях Госкорпорации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь это должны быть условия по сохранению рабочих мест, по возможности получения дополнительной или повышения уже имеющейся квалификации», — цитирует главу Ростеха пресс-служба.

Как следует из сообщения, размещённого на сайте корпорации, участники совещания сошлись во мнении, что крупные компании, особенно работающие в высокотехнологичных отраслях, заинтересованы в том, чтобы опытные профессионалы оставались на предприятиях и в научно-исследовательских центрах.

Видео
Ростех о преимуществах первого серийного зенитно-ракетного комплекса «Сосна»

«В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество — молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут передать только старшие сотрудники — наставники», — отметил Чемезов.

По его словам, сегодня в корпорации обращается пристальное внимание на развитие наставничества, оказывается особое уважение старшим сотрудникам, и такая практика подкреплена соответствующими государственными решениями.

«Президент понимает, что одними административными мерами обеспечивать защиту трудовых прав не совсем правильно. Это не панацея. Поэтому поручение президента по разработке стимулов для бизнеса выглядит очень логичным. Не только мы, но и другие работодатели должны быть заинтересованы в приеме и сохранении на работе граждан предпенсионного возраста. Ответственность для работодателей, допускающих незаконное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, должна быть вплоть до уголовной. Это своего рода дискриминация. А в целом, Ростех, как крупнейшая мировая промышленная корпорация, заинтересован в профессионалах, и возраст тут не помеха», — сказал Чемезов.

В ходе совещания глава Ростеха отметил также важность регулярной индексации заработных плат работников предприятий, а также своевременного медицинского обслуживания.

Россия отреагировала на планы Трампа возглавить заседание СБ ООН
ОЗХО опубликовала краткое изложение доклада по Эймсбери
Замечено необъяснимое явление в Антарктиде
Обанкротился зять Никиты Михалкова
В появлении дырки в борту «Союза» заподозрили члена экипажа
Какие товары и из-за чего подорожают в ближайшее время
ФСБ провела спецоперацию по уничтожению свежих яблок (видео)
Спорт
Нападающий ЦСКА признан лучшим игроком шестого тура РПЛ Впервые в сезоне лучшим игроком тура не был признан футболист «Зенита»
Hi-Tech
Российские банкоматы перестали принимать крупные купюры Всему виной фальшивки.
Авто
Aurus рассекретил внедорожник Ожидалось, что премьера модели состоится на автосалоне в Москве, но этого не произошло. Вероятно, внедорожник из проекта «Кортеж» покажут теперь в Женеве в 2019 году
Кино
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов» Иван Харатьян работает на съемочной площадке нового фильма Светланы Дружининой, в котором также снимается его отец
Недвижимость
Названо самое выгодное время для бронирования отелей
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Леди
Клетка, казаки и американа – какие осенние тренды выбирают стилисты Мы собрали сразу 7 лучших (по мнению представителей индустрии) трендов, которые врываются в моду буквально в эти секунды. Новый сезон открыт!
Мамы говорят
Татьяна Смирнова Мужчина - ну почти как "чемодан без ручки". Польза или вред?))) 350
Мисс Х Как принять решение о разводе. 317
Mathew M физкультура 1 класс 242
Ваше Величество Радиомания 2018 и не только 184
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь