Доступное жилье для молодежи нашли на Чукотке

Источник: РИА "Новости"

Вторая строчка рейтинга досталась Салехарду, третья — Новокузнецку. Расходы молодых специалистов на аренду жилья в городах из первой тройки составляют 13, 19 и 25 процентов зарплаты соответственно.

Из 98 городов, участвующих в исследовании, в 45 жилье для бывших выпускников вузов оказалось недоступным — то есть, как отмечается в материалах «Стрелки», аренда обходится им более чем в 40 процентов от заработной платы.

Антилидерами по доступности стали Симферополь, Сочи и Магас. В этих городах вчерашним студентам приходится тратить на жилищный найм по 77, 63 и 58 процентов дохода соответственно.

По качеству жизни самые дорогие для выпускников города находятся далеко не на первом месте, отмечается в исследовании. В лидерах рейтинга по данному показателю — Санкт-Петербург, Москва, Владивосток и Ярославль.