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4 сентября, источник: Lenta.Ru

Доступное жилье для молодежи нашли на Чукотке

Анадырь (Чукотский автономный округ) занял первое место в списке российских городов по доступности аренды жилья для выпускников вузов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование КБ «Стрелка».

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Источник: РИА "Новости"

Вторая строчка рейтинга досталась Салехарду, третья — Новокузнецку. Расходы молодых специалистов на аренду жилья в городах из первой тройки составляют 13, 19 и 25 процентов зарплаты соответственно.

Из 98 городов, участвующих в исследовании, в 45 жилье для бывших выпускников вузов оказалось недоступным — то есть, как отмечается в материалах «Стрелки», аренда обходится им более чем в 40 процентов от заработной платы.

Антилидерами по доступности стали Симферополь, Сочи и Магас. В этих городах вчерашним студентам приходится тратить на жилищный найм по 77, 63 и 58 процентов дохода соответственно.

По качеству жизни самые дорогие для выпускников города находятся далеко не на первом месте, отмечается в исследовании. В лидерах рейтинга по данному показателю — Санкт-Петербург, Москва, Владивосток и Ярославль.

Ранее данные исследования оценки жителями городов России своего благосостояния представили аналитики портала Domofond. По их статистике, самыми бедными в стране себя считают жители города Рубцовска, расположенного в Алтайском крае. Близкие результаты продемонстрировали также жители Новочеркасска (Ростовская область) и Волоколамска (Московская область). Наибольшую удовлетворенность своим благосостоянием показали жители подмосковного Красногорска.

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