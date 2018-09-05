Источник объяснил, как в «Союзе» оказалась дыра
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Внутренняя комиссия
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Внутренняя комиссия
«Комиссия, которая продолжает изучать причины произошедшего, склоняется к мнению, что отверстие было сделано в бытовом отсеке корабля “Союз” еще на этапе изготовления космического корабля в сборочном цехе», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас комиссия изучает книгу с замечаниями, которая имеется по каждому выпущенному Заводом экспериментального машиностроения (входит в состав РКК «Энергия») кораблю. В книге собраны все замечания, выявленные в ходе производства или испытаний космического корабля в
Другой собеседник уточнил, что некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку устраняли его еще на Земле при сборке. Он пояснил, что на финальной стадии сборки, когда корабль уже был в значительной мер укомплектован оборудованием, отверстие было заделано специальным клеем. Вносились ли эти работы в лист замечаний, собеседник при этом пояснить не смог.
Невозможность
«Запустить токаря внутрь и всем уйти — такого не может быть в принципе», — отметил источник.
Версию того, что отверстие могло быть сделано космонавтами на орбите, отвергли как маловероятную все три собеседника агентства.
Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «микротрещину» в космическом корабле «Союз МС-09». Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.
Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась
Впоследствии Рогозин заявил, что комиссия «Роскосмоса» проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля «Союз», в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе.