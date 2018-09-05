Источник объяснил, как в «Союзе» оказалась дыра

Источник: РИА "Новости"

«Комиссия, которая продолжает изучать причины произошедшего, склоняется к мнению, что отверстие было сделано в бытовом отсеке корабля “Союз” еще на этапе изготовления космического корабля в сборочном цехе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас комиссия изучает книгу с замечаниями, которая имеется по каждому выпущенному Заводом экспериментального машиностроения (входит в состав РКК «Энергия») кораблю. В книге собраны все замечания, выявленные в ходе производства или испытаний космического корабля в контрольно-испытательном стенде, а также заверенные документы по их устранению. «Ищется конкретное замечание по просверленному отверстию и меры принятые по его устранению», — пояснил собеседник.

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Другой собеседник уточнил, что некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку устраняли его еще на Земле при сборке. Он пояснил, что на финальной стадии сборки, когда корабль уже был в значительной мер укомплектован оборудованием, отверстие было заделано специальным клеем. Вносились ли эти работы в лист замечаний, собеседник при этом пояснить не смог.

Невозможность какого-либо сверления корабля на Байконуре пояснил РИА Новости еще один источник. «Это операция, не предусмотренная документацией. На полигон (космодром Байконур — ред.) корабль должен поступать в готовом и укомплектованном виде, и там его только испытывают. Если возникает необходимость подобного рода работы, то ее оформляют соответствующим техническим решением, которое согласовывают с головной фирмой. Естественно, под “бумажкой” собирают кучу подписей и набегает не меньшая куча контролеров. Допустить что кто-то нештатно сверлил корабль на Байконуре — конечно, можно, но это сложно сделать в реальности, так как это должен делать одиночка, а там корабль без присмотра никогда не остается», — сказал собеседник.

По его словам, при каждой работе вокруг корабля на Байконуре находится толпа специалистов обеспечения и контролеров.

«Запустить токаря внутрь и всем уйти — такого не может быть в принципе», — отметил источник.

Версию того, что отверстие могло быть сделано космонавтами на орбите, отвергли как маловероятную все три собеседника агентства.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «микротрещину» в космическом корабле «Союз МС-09». Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. 30 августа в ходе переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения «микротрещины», которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. Вечером того же дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.