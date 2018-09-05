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10:01 (мск), источник: РИА Новости

В России могут установить минимальную цену на пиво

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщил в интервью РИА Новости глава РАР Игорь Алешин.

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Источник: РИА Новости

«Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — сказал Алешин.

Глава ведомства также считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции.

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«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на участниках рынка. В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — добавил собеседник агентства.

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