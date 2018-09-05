Новый удар по кошельку: что будет с ценами на бензин
Насколько подорожает бензин в России к концу года.
Насколько подорожает бензин в России к концу года.
В России впервые за последние месяцы отмечен рост цен на бензин. Росстат отметил рост цен на нефтепродукты в пяти регионах, о росте цен на столичных АЗС сообщила также Московская топливная ассоциация. Аналитики не исключают, что бензин в стране будет дорожать и дальше: этому способствует снижение рублевого курса, предстоящее повышение акцизов, растущие оптовые цены и дорожающая нефть.
Цены на бензин в России вновь начали расти. Повышение розничных цен на АЗС, по данным Росстата, отмечено в пяти регионах страны. Больше всего с 20 по 26 августа автомобильный бензин подорожал в Магадане и Кирове — на 1,4% и 0,2% соответственно.
Как сообщает Московская топливная ассоциация, с 27 августа по 3 сентября бензин подорожал в среднем на одну копейку — до 44,24 рубля за литр. Цены на Аи-92 и Аи-95 выросли в среднем до 42,02 рубля и 45,67 рубля за литр соответственно.
Ранее был также отмечен рост оптовых цен на бензин. Оптовые партии бензина Аи-95 класс 5 подорожали на прошлой неделе на 626 рублей за тонну — до 51,787 тысячи рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 Класс 5 выросла на 488 рублей, достигнув 49,291 тысячи рублей за тонну. Оптовая цена на дизельное топливо летнее пятого класса за указанный период повысилась на 362 рубля, составив 50,057 тысячи рублей за тонну, отмечает
По данным
При этом половину цены «белого» бензина составляют налоги. Их производитель перекладывает на потребителя, который платит этот «налог на перемещение» еще много раз: в виде транспортного налога, в виде штрафов, в виде платы за регистрацию транспортных средств, за парковку, в виде обязательной страховки, и так далее, добавляет он.
Рубль продолжает ослабевать против доллара
Ожидание введения в ноябре США эмбарго на поставки нефти из Ирана, сокращение добычи «черного золота» в Венесуэле, данные о запасах сырья в США толкают нефтяные котировки вверх. С учетом слабого рубля, нефтедобывающим компаниям выгоднее продавать нефть за рубеж нежели поставлять на внутренний рынок, отмечает Лисицын.
В конце августа также стало известно, что правительство повысит с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на сумму 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей на тонну соответственно. Министр энергетики Александр Новак заявлял, что
«Нет, мы рисков не видим, потому что в рамках налогового маневра все необходимые демпфирующие механизмы приняты. Тот закон, который был принят летом, о снижении экспортной пошлины и повышении НДПИ в течение шести лет, предусматривает механизмы демпфирования», — сказал он.
Однако эксперты придерживаются другой позиции.
Фактически очередной виток роста цен на бензин — это реакция компаний, ориентированных на внутренний рынок, на общий рост цен, а также попытка больше заработать перед вводом акцизов, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Цена бензина будет расти и далее, если в налоговом законодательстве не будет изменений, например, не будет отменен акцизный налог, если ФАС не начнет решительно действовать против возможного сговора нефтепереработчиков.
Российский топливный союз уже предупредил, что в 2019 году
Аномальное подорожание бензина было отмечено этой весной. К маю повышение составило восемь рублей за литр. После принятых властями мер цены стабилизировались.
В конце августа