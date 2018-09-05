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14:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр стратегических разработок Кудрина перейдет под контроль Минэкономики

Возглавляемый Алексеем Кудриным Центр стратегических разработок (ЦСР) с 2019 года перейдет под контроль Минэкономики, сообщают News.ru и The Bell со ссылкой на источники. По их словам, ЦСР будет выполнять функции аналитического центра при министерстве.

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Источник: РИА "Новости"

Эту информацию News.ru подтвердил член совета ЦСР Олег Вьюгин. Он рассказал, что глава Минэкономики Максим Орешкин войдет в состав совета ЦСР, в связи с чем ведомство и будет курировать деятельность центра.

Как утверждают источники The Bell, решение о передаче Минэкономики контроля над ЦСР было принято давно. Собеседники издания пояснили, что некоторые сотрудники центра вслед за Алексеем Кудриным перешли в Счетную палату, а большая часть уволилась.

В Минэкономики пока официально не подтвердили информацию.

Напомним, господин Кудрин руководит ЦСР с 2016 года. 22 мая 2018 года его избрали председателем Счетной палаты РФ.

Какие изменения ждут Счетную палату, читайте в интервью Алексея Кудрина «Ъ».

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