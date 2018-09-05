Центр стратегических разработок Кудрина перейдет под контроль Минэкономики

Эту информацию News.ru подтвердил член совета ЦСР Олег Вьюгин. Он рассказал, что глава Минэкономики Максим Орешкин войдет в состав совета ЦСР, в связи с чем ведомство и будет курировать деятельность центра.
Как утверждают источники The Bell, решение о передаче Минэкономики контроля над ЦСР было принято давно. Собеседники издания пояснили, что некоторые сотрудники центра вслед за Алексеем Кудриным перешли в Счетную палату, а большая часть уволилась.
В Минэкономики пока официально не подтвердили информацию.
Напомним, господин Кудрин руководит ЦСР с 2016 года. 22 мая 2018 года его избрали председателем Счетной палаты РФ.
Какие изменения ждут Счетную палату, читайте в интервью Алексея Кудрина «Ъ».