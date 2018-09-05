Минэкономразвития повысило прогноз по оттоку капитала из России более чем в 2 раза

«Минэкономразвития России пересмотрело прогноз курса рубля к доллару США на период до конца 2018 г. и первое полугодие 2019 г. в сторону ослабления. Одновременно был повышен прогноз по оттоку капитала (сальдо финансового счета) на текущий год до $41 млрд с $18 млрд, ожидаемых ранее», — говорится в документе.

Среди факторов, повлиявших на отток капитала, Минэкномразвития выделяет ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, общую тенденцию оттока капитала из стран с развивающимися рынками, финансово-экономический кризис в Турции, усиление внешнеторговых ограничений и объявление США о возможном введении нового пакета санкций против России.

«В результате во второй половине августа произошло заметное ослабление рубля (в начале сентября курс рубля к доллару США был примерно на 8% выше, чем в начале августа)», — говорится в документе.

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Чистый отток капитала из России в январе — июле 2018 года увеличился в 2,5 раза в годовом выражении — до $21,5 млрд, сообщал ранее ЦБ.

«Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами», — отмечается в сообщении.