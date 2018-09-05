Минфин увеличит ежедневный объем покупок валюты

Источник: Известия

Минфин ожидает поступления в сентябре дополнительных доходов от нефти в размере 391,4 млрд рублей против фактически полученных 423,7 млрд рублей в августе.

Конвертация дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета до конца месяца будет проводиться путем покупки Федеральным казначейством иностранной валюты у ЦБ РФ без совершения регулятором ее приобретения на внутреннем валютном рынке, отметили в министерстве.

Центробанк будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты на открытом рынке, учитывая фактическую обстановку на финансовых рынках, которая будет складываться в сентябре, сообщает RNS.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил в конце августа, что курс национальной валюты невозможно предугадать, так в последнее время он зависим от непрогнозируемых факторов, среди которых — введение антироссийских санкций и связанные с этим настроения инвесторов.