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16:20 (мск), источник: Известия

Минфин увеличит ежедневный объем покупок валюты

Министерство финансов России направит на закупку валюты с 7 сентября по 4 октября текущего года 426,9 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, увеличив ежедневный объем покупок валюты с 16,7 млрд рублей в августе до 21,3 млрд рублей в сентябре. Об этом сообщается в размещенных на сайте ведомства материалах.

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Источник: Известия

Минфин ожидает поступления в сентябре дополнительных доходов от нефти в размере 391,4 млрд рублей против фактически полученных 423,7 млрд рублей в августе.

Конвертация дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета до конца месяца будет проводиться путем покупки Федеральным казначейством иностранной валюты у ЦБ РФ без совершения регулятором ее приобретения на внутреннем валютном рынке, отметили в министерстве.

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Центробанк будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты на открытом рынке, учитывая фактическую обстановку на финансовых рынках, которая будет складываться в сентябре, сообщает RNS.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил в конце августа, что курс национальной валюты невозможно предугадать, так в последнее время он зависим от непрогнозируемых факторов, среди которых — введение антироссийских санкций и связанные с этим настроения инвесторов.

При этом ЦБ РФ нарастил в июле свои золотовалютные запасы на рекордные объемы за последние девять месяцев, закупив 26,1 т золота.

Центробанк повысил официальные курсы валют
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