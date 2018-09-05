Глава Росатома заявил, что работники атомной отрасли не спешат выходить на пенсию

«Атомная отрасль всегда отличалась тем, что в ней работали люди старшего возраста. И сейчас в Росатоме около 40% работников — люди предпенсионного возраста или пенсионеры, так что, как видите, в атомной отрасли люди не спешат уходить на пенсию. И мы это приветствуем, так как опыт, который наши работники приобретают за десятки лет трудового стажа, практически бесценен», — сказал он.
Он напомнил, что опыт — это «питательная среда для развития отрасли», поэтому в госкорпорации развита система наставничества. Она объединяет свыше 8 тыс. человек. «Эти люди не стремятся выйти на пенсию, несмотря на то, что многие находятся уже в преклонном возрасте. Они много и охотно работают, а главное — передают опыт молодежи», — добавил Лихачев.
Поэтому наша главная задача — создать удобные и комфортные условия для тех, кто долго работает. Для этих работников проводится диспансеризация, они обеспечиваются добровольным медицинским страхованием и путевками в санатории, мы оказываем также дополнительную помощь в случае тяжелых заболеваний и приобретения дорогостоящих лекарств.
Алексей Лихачевглава Росатома
Лихачев отметил, что после окончания трудовой деятельности Росатом продолжает поддерживать и заботиться о ветеранах отрасли. Для 127 тыс. человек в госкорпорации существует 15 видов социальной поддержки.