В России решили возродить самый большой в мире самолет-амфибию

Источник: РИА "Новости"

«В данный момент ведется проработка проекта возобновления производства А-40 “Альбатрос”. Что касается потребностей, то это вопрос к Минобороны РФ», — говорится в сообщении корпорации.

В марте 2016 года начальник морской авиации Черноморского флота полковник Геннадий Загонов заявлял, что к 2020 году противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 будут заменены на гидропланы А-40.

Ранее, в июле 2015 года, высокопоставленный источник в руководстве ВМФ утверждал, что военные закажут противолодочный самолет на базе амфибии Бе-200, которая, в свою очередь, создавалась в 1990-е годы с использованием задела по самолету А-40.