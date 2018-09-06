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07:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В России решили возродить самый большой в мире самолет-амфибию

В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Над проектом работает Объединенная авиастроительная корпорация, сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«В данный момент ведется проработка проекта возобновления производства А-40 “Альбатрос”. Что касается потребностей, то это вопрос к Минобороны РФ», — говорится в сообщении корпорации.

В марте 2016 года начальник морской авиации Черноморского флота полковник Геннадий Загонов заявлял, что к 2020 году противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 будут заменены на гидропланы А-40.

Ранее, в июле 2015 года, высокопоставленный источник в руководстве ВМФ утверждал, что военные закажут противолодочный самолет на базе амфибии Бе-200, которая, в свою очередь, создавалась в 1990-е годы с использованием задела по самолету А-40.

Противолодочный самолет-амфибия А-40 (Бе-42) «Альбатрос» разрабатывался в начале 1980-х годов в СССР на замену Бе-12. Впервые машина взлетела в 1986 году, в 1990-м была принята на вооружение, но в серийное производство так и не попала. В 1998 году появился гражданский самолет Бе-200, созданный на основе А-40.

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