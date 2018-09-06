Офшоры и США: куда утекают деньги из России

Источник: AP 2018

Россия наращивает вложения в офшоры. Несмотря на наступление на них по всему миру, для нашей страны они остаются «тихой гаванью». При этом даже с учетом ужесточения санкций Россия не прекращает инвестировать в американские компании и скупать долг США, хотя размер вложений туда и сократился.

Прямые иностранные инвестиции России за рубеж составили на 1 апреля 2018 года $488 млрд, говорится в статистике Банка России, размещенной на сайте регулятора.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — долгосрочные заграничные вложения капитала в промышленные, торговые и иные предприятия, расположенные в другой стране.

Из общей суммы прямых иностранных инвестиций России $375,4 млрд приходятся на участие в капитале, $112,6 млрд — на вложения в долговые инструменты.

Выше всего участие России в капитале оказалось в таких юрисдикциях, как Кипр ($140,6 млрд), Нидерланды ($43,3 млрд), британские Виргинские острова ($42,9 млрд), Австрия ($31,6 млрд), Швейцария ($14,7 млрд), Люксембург ($11,6 млрд).

По долговым инструментам Россия также предпочитает вкладываться в Кипр. Они составили, по данным на 1 апреля, $55,8 млрд, то есть почти половину от общей суммы.

Также Россия активно вкладывает в долговые обязательства Нидерландов ($11,3 млрд), Швейцарии ($7,9 млрд), Люксембурга ($4,3 млрд).

Несмотря на санкционное противостояние, продолжаются инвестиции в экономику США.

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В частности, вложения в капитал в Америке составили на 1 апреля этого года $6,3 млрд, а в долговые инструменты США — $1,4 млрд.

Впрочем, в последнее время Россия все же сократила такие вложения. Так, на 1 июля прошлого года вложения нашей страны в долговые инструменты США составили $2,1 млрд. Участие России в американских компаниях почти не изменилось и на тот момент составляло $6,2 млрд.

Впрочем, если посмотреть статистику ЦБ, то окажется, что на 1 января 2014 года участие в капитале американских компаний России было гораздо больше и составляло $19,9 млрд, а к 1 января 2015 года, после введения первых санкций, упало до $7,7 млрд.

При этом причин для снижения вложений России в американские бумаги также более чем достаточно и помимо продолжающего противостояния двух стран, поясняют эксперты.

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Если ранее облигации США считались эталоном надежности, то после начала и обострения торговых войн, которые затеял президент США Дональд Трамп, создалась определенная обеспокоенность инвесторов в стабильности американской экономики, говорит Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра». В результате многие стали пытаться диверсифицировать свои вложения.

«Статистика ЦБ в целом показывает взаимосвязь российских бенефециаров с аффилированными компаниями, а также вложения российских дочерних компаний в головные компании за пределами России. Как видно, компании часто предпочитают регистрировать за рубежем как в классических офшорных зонах, так и в развитых странах, как Люксембург или Швейцария», — комментирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

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При этом интерес России к вложениям в активы Швейцарии, в частности, объясняется стабильностью экономической системы страны. После незначительного экономического спада в 2009 году Швейцария сумела быстро восстановиться, и объемы экспорта практически оставались на том же уровне, отмечает Гасанов. Также важную роль сыграл ЦБ Швейцарии, который приложил максимум усилий для укрепления швейцарской национальной валюты, добавляет он.

«Исторически долговые бумаги таких стран, как Германия, Великобритания, Франция, Швейцария, имеют несравнимо выше иммунитет к экономическим кризисам или геополитической напряженностью в мире. Бумаги этих стран, кроме того, обладают достаточно высокой ликвидностью, позволяющей любому держателю быстро превратить их в денежный эквивалент,» — поясняет аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин.

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В целом, инвестируя в капитал Кипра, Люксембурга, Нидерландов, Россия по сути минимизирует как геополитические, так и финансовые риски своих вложений, отмечает Гасанов.

Очевидно, что большая часть инвестиций в экономику Кипра — это вложения в офшорные компании, говорят эксперты. За год такие вложения выросли на 19,3%, тогда как общий объем зарубежных инвестиций из России поднялся на 12,7%, отмечает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

Для сравнения: в Британских Виргинских островах рост вложений России за год составил 3,5%, добавляет эксперт.

Таким образом, судя по статистике ЦБ, несмотря на наступление на офшоры по всему миру, Россия продолжает активно пользоваться их услугами.

В частности, ранее стало известно о том, что Кипр начал проверять счета россиян после инспекции острова минфином США. Так, с владельцев счетов в кипрских банках стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет. Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставляли закрыть счета.

Ранее Банк России опубликовал статистику, касающуюся «географического распределения иностранных активов и обязательств банковского сектора». Согласно ей, иностранные обязательства российских банков на 1 апреля этого года составили $161,9 млрд. При этом больше всего иностранных активов наших банков находятся на Кипре ($47 млрд), а больше всего обязательств — перед Люксембургом ($23,9 млрд).

В ряд стран Россия не разглашает данные о своих инвестициях. В частности, это касается Венесуэлы, Боливии, Анголы, Вьетнама, Гибралтара.

При этом часть из этих стран или бывшие (Ангола), или нынешние должники России (Венесуэла).

В прошлом году Москва и Каракас договорились о реструктуризации на десять лет задолженности Венесуэлы перед Россией в размере $3,15 млрд. Новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, причем в первые шесть лет их объем будет минимальным.