Глава Минэкономики ответил анекдотом на вопрос о курсе рубля
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что долгосрочных причин для серьезного ослабления курса рубля нет и призвал не причислять российскую валюту к числу слабых.
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что долгосрочных причин для серьезного ослабления курса рубля нет и призвал не причислять российскую валюту к числу слабых.
«Наши показатели нельзя сравнивать с тем, что происходит с валютой в Аргентине, где процентная ставка увеличилась в два раза, в Турции, в ЮАР, в Бразилии», — заявил он на Мосфинфоруме, отвечая на вопрос об ослаблении курса рубля.
5 сентября Минэкономики повысило прогноз по среднему курсу доллара на 0,8 руб. в 2018 году — до 61,6 руб., и на 0,7 руб. в 2019 году — до 63,9 руб. «У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того чтобы произошло
Глава Минэкономики также отметил, что волатильность на рынке ОФЗ объясняется изменением структуры спроса в пользу российских инвесторов. «Если год назад иностранные инвесторы покупали значительный объем новых размещений, то сейчас все новые размещения плюс сокращение позиций иностранных инвесторов активно покупают российские банки», — сказал господин Орешкин.
Напомним, вчера, 5 сентября,
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