Глава Минэкономики ответил анекдотом на вопрос о курсе рубля

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«Наши показатели нельзя сравнивать с тем, что происходит с валютой в Аргентине, где процентная ставка увеличилась в два раза, в Турции, в ЮАР, в Бразилии», — заявил он на Мосфинфоруме, отвечая на вопрос об ослаблении курса рубля.

По этому поводу министр вспомнил анекдот: «Знаете, как в том анекдоте, когда Брежнев бежит кросс, и говорят о том, что его соперник пришел вторым с конца (они вдвоем бегут), а Брежнев занял призовое место. Так же и здесь с точки зрения рубля (говорят.— “Ъ”) — пятый с конца из шести валют (развивающихся стран)» (цитата по РБК).

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5 сентября Минэкономики повысило прогноз по среднему курсу доллара на 0,8 руб. в 2018 году — до 61,6 руб., и на 0,7 руб. в 2019 году — до 63,9 руб. «У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы практически не изменился​​​. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля», — отметил господин Орешкин.

Глава Минэкономики также отметил, что волатильность на рынке ОФЗ объясняется изменением структуры спроса в пользу российских инвесторов. «Если год назад иностранные инвесторы покупали значительный объем новых размещений, то сейчас все новые размещения плюс сокращение позиций иностранных инвесторов активно покупают российские банки», — сказал господин Орешкин.

Напомним, вчера, 5 сентября, из-за возросшей волатильности на рынке Минфин второй раз за месяц отменил размещение государственных облигаций.