Пластические хирурги учатся жить по новым правилам
Как изменится рынок таких услуг.
Как изменится рынок таких услуг.
В России могут закрыться многие клиники пластической хирургии. Причина — приказ Минздрава, который кардинально поменял правила рынка. Поводом стали несколько трагических случаев, в результате которых скончались несколько пациентов клиник пластической хирургии. По новым правилам, во всех учреждениях обязательно должны быть профильное оборудование, отделение анестезиологии и даже техника для аудио- и видеотрансляций в операционных. Кроме того, в клиниках на одного пластического хирурга и одну медсестру не должно приходиться больше 10 пациентов. Как это отразится на отрасли? Разбиралась Виктория Феофанова.
Рынок пластической хирургии в России переживает настоящий кризис. В апреле скончались две пациентки таких клиник. Екатерина Киселева впала в кому, а затем умерла во время операции на груди. Через 10 дней еще одна жертва — Марина Курхова: на следующий день после ринопластики девушке стало плохо, ее доставили в реанимацию Института Склифосовского, но врачи не смогли спасти пациентку.
У хирургов далеко не всегда хватает квалификации, анестезиологи используют непроверенные препараты, а после операций пациента оставляют с его проблемами один на один, рассказал пострадавший от неудачной пластики Сергей Каплан: «Ни одной частной клинике доверять нельзя. Там нет реанимации — это первое. Они экономят на наркозе — это второе. Если мы залезаем в Facebook или в Twitter — видим агрессивную рекламу того или иного хирурга. Только деньги всем интересны, никому не нужен результат. Они могут искалечить и никак не ответить за это. Так было со мной. Но я больше не прибегаю к пластике, даже ботокс не колю. Стареть надо красиво».
Специалисты, кабинеты которых увешаны всевозможными дипломами, готовы выполнить любую просьбу пациента и дополнительно указать на имеющиеся недостатки во внешности. Стоимость зависит от сложности операции и уровня клиники. Цены — от 200 тыс. рублей до нескольких миллионов.
В итоге после ужесточения правил работы клиник почти треть игроков в Москве могут покинуть рынок, но не стоит ждать серьезных последствий, говорит глава управления Росздравнадзора Александр Шаронов: «К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что коллеги других специальностей, не имея соответствующего образования, пытаются оперировать.
Мы видим, что организации, которые не соответствуют требованиям, начали приостанавливать свою деятельность до приведения в надлежащее состояние технических ресурсов".
Пластические хирурги новые требования называют катастрофой. Отсутствие конкуренции не только снизит качество операций, но и ударит по карманам пациентов, подчеркнул пластический хирург с 20-летним стажем Владимир Плахотин: «Сотни пластических хирургов потеряли свою профессию. И зачем это делают? Чтобы заполнить государственные клиники, в которых услуги пластической хирургии платные.
Если брать, положим, пластику груди, цены начинаются
Всего же Росздравнадзор проверил 540 клиник пластической хирургии в стране, и нарушения есть больше чем у половины из них. После смерти пациенток против клиник пластической хирургии в Москве возбуждены уголовные дела, сейчас ведется расследование.
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