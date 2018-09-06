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16:05 (мск), источник: Ведомости

Forbes назвал богатейшие семьи России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших семей России. Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых. Общее состояние совладельцев группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.видео» Билана Ужахова оценивается в $5,97 млрд.

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Источник: РИА "Новости"

По сравнению с прошлым годом оно сократилось на $3,94 млрд, а из списка выбыл один член семьи — племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов, основной акционер и президент Бинбанка. Шишханову пришлось вложить все свои активы в тонущий банк, который в итоге попал под санацию Центробанка и перешел в собственность государства.

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Второе место в списке Forbes четвертый год подряд заняла семья Ротенбергов, состояние которой оценивается в $4,85 млрд ($4,2 млрд в 2017 г.).

Состав семьи Ротенбергов тоже изменился: вместо Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга, в списке указана дочь Аркадия Ротенберга Лилия, которая получила часть активов Игоря Ротенберга, попавшего под санкции США.

Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд, в прошлом году их не было в рейтинге Forbes.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, занимавшие третью строчку рейтинга год назад, в этом году из списка выбыли.

До недавнего времени они владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал». Когда Промсвязьбанк перешел под санацию ЦБ, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв», а Дмитрий — все остальное.

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Четвертое место сохранила семья Шаймиевых — состояние Айрата, Радика и Тимура Шаймиевых за год выросло на $330 млн до $2,48 млрд. Семья Рахимкуловых с состоянием $1,7 млрд поднялась в рейтинге на одну строчку и заняла пятое место. На шестом месте — Сергей и Николай Саркисовы ($1,5 млрд, плюс две позиции в рейтинге за год). Седьмое место заняли Николай и Кирилл Шамаловы с состоянием $1,47 млрд. В прошлом году они были на девятом месте. Семья Бажаевых за год потеряла $40 млн и опустилась с седьмого места на восьмое.

На девятом месте владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. Они опустились в рейтинге на четыре строчки, но не выбыли из него несмотря на арест. Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Замыкает десятку богатейших семей России, как и в прошлом году, семья Зубицких. Состояние Галины, Евгения, Андрея Зубицких и Виктории Казак оценивается в $1,06 млрд.

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