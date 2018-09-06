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15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян заставили платить за дешевую ипотеку

Стоимость рефинансирования ипотеки — оформления кредита на жилье по более низкой ставке для погашения имеющегося — резко возросла из-за вступивших в силу с августа 2018-го поправок к закону о государственной регистрации недвижимости. Об этом пишет РБК.

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Источник: РИА "Новости"

Изменения в закон предусматривают обязательное нотариальное заверение ряда сделок, в числе которых оказались и ипотечные договоры, касающиеся долевой собственности. Таким образом, желающие рефинансировать ипотеку, то есть фактически заключить новый кредитный договор, теперь должны нести расходы на нотариат.

Нотариальные услуги не понадобятся только в том случае, если ставка по ипотеке снижается в том же банке, где изначально оформлялся кредит, путем подписания дополнительного соглашения к действующему договору, пояснили изданию в Ассоциации российских банков (АРБ). В организации не исключают, что граждане скоро начнут жаловаться на новые расходы.

Проблема уже обсуждается в соцсетях, отмечает РБК. Так, один из пользователей форума banki.ru сообщил, что при заключении договора о рефинансировании ипотечного кредита на вторичное жилье в долевой собственности у него возникли проблемы из-за того, что сотрудники отделения банка, в который он обратился, чтобы погасить кредит в другом, не были осведомлены о требовании обязательного нотариального заверения договора. В итоге клиент не только понес дополнительные расходы, но и потерял время.

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Другой участник форума пожаловался, что за услуги нотариуса при рефинансировании ипотеки в долях на 1,5 миллиона рублей его попросили заплатить 12 тысяч рублей. Одному из пользователей портала pravoved.ru услуги нотариуса оценили в 30 тысяч рублей.

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) изданию заявили, что размер оплаты услуг нотариуса в случае с рефинансированием ипотеки не может превышать 8 тысяч рублей в расчете на один договор при госпошлине в 200 рублей. Описанные выше ситуации там сочли нарушением правил оказания нотариальных услуг.

Согласно материалам ипотечного регулятора «Дом.рф» (имеются в распоряжении редакции) пик спроса на рефинансирование уже пройден, рынок ипотеки с лета 2018-го растет, в первую очередь, за счет новых кредитов. Доля рефинансирования в феврале составляла 17 процентов, в июле — 12,7 процента. По итогам 2018 года она, по прогнозу регулятора, составит порядка 10−13 процентов.

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