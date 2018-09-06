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17:14 (мск), источник: ТАСС

Чернышенко: «Яндекс» не должен затягивать подписание меморандума по борьбе с пиратством

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг «Газпром-медиа» и «Яндекс» в настоящий момент согласовывают детали отраслевого меморандума по борьбе с интернет-пиратством, инициированного Роскомнадзором, однако затягивание этого процесса со стороны «Яндекса» приведет к судебному разбирательству, заявил ТАСС в четверг генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

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Источник: Reuters

«В преддверии ПМЭФ-2018 глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил с инициативой подписания меморандума по борьбе с пиратством и предложил «Яндексу» присоединиться к его подписанию, но «Яндекс» это предложение проигнорировал. В настоящий момент мы ведем работу по согласованию этого документа.

Однако, если «Яндекс» будет затягивать процесс, ссылаясь на поиск технических решений, то это вынудит нас поднять волну исков и по другим нашим проектам. И я уверен, что за нами с такими же исками выйдут сотни правообладателей", — сказал он.

Руководитель холдинга подчеркнул, что приоритетом для «Газпром-медиа» является защита правообладателей, а не блокировка тех или иных интернет-ресурсов. «Газпром-медиа» планомерно занимается отстаиванием своих интересов и интересов индустрии в вопросах защиты авторских прав. Сейчас вся медиаиндустрия ждет от этого процесса решения, которое позволит создать рыночный механизм по защите коммерческих интересов правообладателей. Блокировка «Яндекса» не является для нас самоцелью, но это уже заставило «Яндекс» сесть с нами за стол переговоров", — отметил Чернышенко.

«Размер компенсации по иску для нас не принципиален. Для нас принципиально то, что “Яндекс” видит всю серьезность наших намерений и уже понял, что есть реальная угроза блокировки его ресурса “Яндекс. Видео”. И такие прецеденты уже были на рынке — например, блокировка французского виодеохостинга Dailymotion по иску телеканала “Пятница!”. Уже сейчас “Яндекс” по нашим четырем искам удалил весь пиратский контент. Надо отметить, что подобная практика существует в мире, и “Яндекс” выполняет принципы DMCA в других странах. По тем же принципам DMCA мы работаем с Google и Mail.ru Group, эти механизмы уже давно проверены на практике и реально работают», — добавил он.

История конфликта

24 августа Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов «Газпром-медиа» — ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» — к «Яндексу» и постановил удалить ссылки на пиратский контент в сервисе «Яндекс. Видео». Речь шла о сериалах «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне». В Роскомнадзоре ранее предупредили, что блокировка ресурса «Яндекс. Видео» наступит, если ссылки не будут удалены до вечера 30 августа.

Роскомнадзор снял свои претензии, однако 30 августа в «Газпром-медиа» заявили, что ссылки на пиратский контент холдинга все еще доступны на сервисе «Яндекс. Видео». В пресс-службе холдинга указали, что компания сохраняет за собой право подачи новых исков.

«Вести.net»: «Газпром-медиа» пообещал судиться с «Яндексом»
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