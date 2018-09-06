Чернышенко: «Яндекс» не должен затягивать подписание меморандума по борьбе с пиратством
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг «Газпром-медиа» и «Яндекс» в настоящий момент согласовывают детали отраслевого меморандума по борьбе с
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг «Газпром-медиа» и «Яндекс» в настоящий момент согласовывают детали отраслевого меморандума по борьбе с
«В преддверии ПМЭФ-2018 глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил с инициативой подписания меморандума по борьбе с пиратством и предложил «Яндексу» присоединиться к его подписанию, но «Яндекс» это предложение проигнорировал. В настоящий момент мы ведем работу по согласованию этого документа.
Однако, если «Яндекс» будет затягивать процесс, ссылаясь на поиск технических решений, то это вынудит нас поднять волну исков и по другим нашим проектам. И я уверен, что за нами с такими же исками выйдут сотни правообладателей", — сказал он.
Руководитель холдинга подчеркнул, что приоритетом для «Газпром-медиа» является защита правообладателей, а не блокировка тех или иных
«Размер компенсации по иску для нас не принципиален. Для нас принципиально то, что “Яндекс” видит всю серьезность наших намерений и уже понял, что есть реальная угроза блокировки его ресурса “Яндекс. Видео”. И такие прецеденты уже были на рынке — например, блокировка французского виодеохостинга Dailymotion по иску телеканала “Пятница!”. Уже сейчас “Яндекс” по нашим четырем искам удалил весь пиратский контент. Надо отметить, что подобная практика существует в мире, и “Яндекс” выполняет принципы DMCA в других странах. По тем же принципам DMCA мы работаем с Google и Mail.ru Group, эти механизмы уже давно проверены на практике и реально работают», — добавил он.
История конфликта
24 августа Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов «Газпром-медиа» — ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» — к «Яндексу» и постановил удалить ссылки на пиратский контент в сервисе «Яндекс. Видео». Речь шла о сериалах «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне». В Роскомнадзоре ранее предупредили, что блокировка ресурса «Яндекс. Видео» наступит, если ссылки не будут удалены до вечера 30 августа.
Роскомнадзор снял свои претензии, однако 30 августа в «Газпром-медиа» заявили, что ссылки на пиратский контент холдинга все еще доступны на сервисе «Яндекс. Видео». В