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17:10 (мск), источник: Ведомости

Курс евро превысил 80 рублей впервые с апреля 2018 года

Российский рубль сдает позиции на торгах Московской биржи. Евро стал дороже 80 руб. впервые с 11 апреля 2018 г., доллар пробил отметку в 69 руб.

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ЦБ: $ 68.2505   -0.21 € 79.3685   +0.23 ММВБ: $ 69.3750   +1.12 € 80.5400   +1.15
Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

В ходе биржевых торгов в четверг стоимость евро достигала 80,52 руб. (+1,13 руб. или 1,4% к закрытию предыдущих торгов), доллар стоил 69,23 руб. (+98 коп. или 1,4%). К 17.08 мск евро торгуется по цене 80,2 руб., доллар — 68,9 руб.

Доллар на мировых рынках ослаб, а евро, напротив, начал укрепляться, указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: при этом курс рубля к бивалютной корзине существенно не изменился. В условиях текущей волатильности рост курса евро с 79,34 руб. до 80 руб. к середине торгов не выглядит удивительным, замечает он.

В прошлый раз, когда доллар стал дороже 69 руб., 23 августа Центробанк объявил о приостановке до конца сентября закупок валюты для Минфина на внутреннем рынке по бюджетному правилу. Тогда эта мера стабилизировала курс.

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