Курс евро превысил 80 рублей впервые с апреля 2018 года

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

В ходе биржевых торгов в четверг стоимость евро достигала 80,52 руб. (+1,13 руб. или 1,4% к закрытию предыдущих торгов), доллар стоил 69,23 руб. (+98 коп. или 1,4%). К 17.08 мск евро торгуется по цене 80,2 руб., доллар — 68,9 руб.

Доллар на мировых рынках ослаб, а евро, напротив, начал укрепляться, указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: при этом курс рубля к бивалютной корзине существенно не изменился. В условиях текущей волатильности рост курса евро с 79,34 руб. до 80 руб. к середине торгов не выглядит удивительным, замечает он.

В прошлый раз, когда доллар стал дороже 69 руб., 23 августа Центробанк объявил о приостановке до конца сентября закупок валюты для Минфина на внутреннем рынке по бюджетному правилу. Тогда эта мера стабилизировала курс.