НОВАТЭК обогнал «Газпром» по капитализации
Рынок оценил новые
Рынок оценил новые
НОВАТЭК, который долгие годы носил звание второй по величине газовой компании России без всякой надежды
НОВАТЭК спустя 13 лет после IPO обогнал по капитализации крупнейшую в России и мире газовую компанию «Газпром». На Московской бирже к 15:30 четверга капитализация НОВАТЭКа достигла 3,567 трлн руб. против 3,525 трлн руб. у «Газпрома». Таким образом, «Газпром», который в 2007—2008 годах был крупнейшим российским эмитентом по капитализации, продолжает пропускать вперед конкурентов, причем теперь не только нефтяные компании («Роснефть», ЛУКОЙЛ), но и сходный по профилю бизнеса НОВАТЭК. Для сравнения, в 2005 году, когда НОВАТЭК провел IPO, разместив глобальные депозитарные расписки (GDR) на Лондонской бирже, его добыча газа составляла только 4,5% добычи «Газпрома». К 2017 году соотношение выросло до 13,4% и продолжит расти, поскольку НОВАТЭК планирует крупные новые проекты на Ямале и Гыдане. В конце этого года НОВАТЭК собирается запустить третью очередь «Ямал СПГ» и выйти на производство 16,5 млн тонн в год, тем самым превзойдя мощность
С середины июня акции НОВАТЭКа прибавили 44% и сейчас торгуются на Московской бирже примерно по 1161 руб. за штуку. Аналитики объясняют такой бурный рост влиянием сделки с Total по проекту «Арктик СПГ» — французская компания покупает 10% в проекте за $2,55 млрд. «Очевидно, теперь инвесторы, которые оценивали новые
Инвестбанк JP Morgan 27 августа выпустил глобальный обзор, в котором повысил рекомендации по акциям НОВАТЭКа. Но дело скорее в том, что инвесторы в целом переоценивают перспективы компании, сказал «Ъ» аналитик западного инвестбанка. «Теперь многие люди всерьез прислушались к заявлениям компании о том, что НОВАТЭК сможет к 2030 году построить 70 млн тонн мощности по сжижению газа — а это значит, компания будет производить столько же СПГ, как Катар, а стоимость сжижения будет ниже, чем в США», — заявил он. В свете этих перспектив многие инвесторы думают о покупке акций, даже несмотря на страновые риски и тот факт, что НОВАТЭК находится под санкциями США.
Если рост цен акций НОВАТЭКа в принципе объясним, то причины низкой стоимости акций «Газпрома» понять сложнее. В конце августа «ВТБ Капитал» выпустил отчет, в котором указал, что рынок оценивает стоимость «чистого» газового бизнеса «Газпрома» (без учета казначейских акций и 9,9% в НОВАТЭКе) ниже, чем стоимость «Газпром нефти» или «Татнефти». При этом выручка и EBITDA газового бизнеса «Газпрома» намного превышает выручку этих компаний, а сам «Газпром» не находится под финансовыми санкциями. Собеседники «Ъ» привычно называют в числе причин, негативно влияющих на оценку «Газпрома» рынком, сравнительно низкие дивиденды (относительно денежного потока), большую инвестпрограмму, а также тягу к крупным проектам с неочевидной рентабельностью.
Юрий Барсуков