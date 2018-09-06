НОВАТЭК обогнал «Газпром» по капитализации

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НОВАТЭК, который долгие годы носил звание второй по величине газовой компании России без всякой надежды когда-нибудь стать первой, в некоторых областях начинает опережать «Газпром». Уже в этом году компания станет крупнейшим производителем СПГ в стране, а теперь обогнала «Газпром» по капитализации. Аналитики указывают, что рынок по-новому взглянул на перспективы СПГ-проектов НОВАТЭКа после запуска «Ямал СПГ» и роста цен на нефть.

НОВАТЭК спустя 13 лет после IPO обогнал по капитализации крупнейшую в России и мире газовую компанию «Газпром». На Московской бирже к 15:30 четверга капитализация НОВАТЭКа достигла 3,567 трлн руб. против 3,525 трлн руб. у «Газпрома». Таким образом, «Газпром», который в 2007—2008 годах был крупнейшим российским эмитентом по капитализации, продолжает пропускать вперед конкурентов, причем теперь не только нефтяные компании («Роснефть», ЛУКОЙЛ), но и сходный по профилю бизнеса НОВАТЭК. Для сравнения, в 2005 году, когда НОВАТЭК провел IPO, разместив глобальные депозитарные расписки (GDR) на Лондонской бирже, его добыча газа составляла только 4,5% добычи «Газпрома». К 2017 году соотношение выросло до 13,4% и продолжит расти, поскольку НОВАТЭК планирует крупные новые проекты на Ямале и Гыдане. В конце этого года НОВАТЭК собирается запустить третью очередь «Ямал СПГ» и выйти на производство 16,5 млн тонн в год, тем самым превзойдя мощность СПГ-завода «Газпрома» на Сахалине (около 10,5 млн тонн).

С середины июня акции НОВАТЭКа прибавили 44% и сейчас торгуются на Московской бирже примерно по 1161 руб. за штуку. Аналитики объясняют такой бурный рост влиянием сделки с Total по проекту «Арктик СПГ» — французская компания покупает 10% в проекте за $2,55 млрд. «Очевидно, теперь инвесторы, которые оценивали новые СПГ-проекты НОВАТЭКа примерно в два раза дешевле, пересматривают свою оценку “Арктик СПГ” и следующих проектов в контексте этой сделки», — сказал Андрей Полищук из Райффайзенбанка. Кроме того, в пользу НОВАТЭКа — рост цен на нефть и СПГ, добавил он. С этим согласна и Екатерина Родина из «ВТБ Капитала». «Очевидно, рост цен прямо влияет на повышение доходности “Ямал СПГ”, кроме того, инвесторы позитивно воспринимают ускоренный запуск проекта и соблюдение компанией данных ранее ориентиров по операционным показателям (включая новые проекты) и, вероятно, экстраполируют их на будущие планируемые инвестиции (в первую очередь Арктик СПГ-2)», — сообщила она.

Инвестбанк JP Morgan 27 августа выпустил глобальный обзор, в котором повысил рекомендации по акциям НОВАТЭКа. Но дело скорее в том, что инвесторы в целом переоценивают перспективы компании, сказал «Ъ» аналитик западного инвестбанка. «Теперь многие люди всерьез прислушались к заявлениям компании о том, что НОВАТЭК сможет к 2030 году построить 70 млн тонн мощности по сжижению газа — а это значит, компания будет производить столько же СПГ, как Катар, а стоимость сжижения будет ниже, чем в США», — заявил он. В свете этих перспектив многие инвесторы думают о покупке акций, даже несмотря на страновые риски и тот факт, что НОВАТЭК находится под санкциями США.

Если рост цен акций НОВАТЭКа в принципе объясним, то причины низкой стоимости акций «Газпрома» понять сложнее. В конце августа «ВТБ Капитал» выпустил отчет, в котором указал, что рынок оценивает стоимость «чистого» газового бизнеса «Газпрома» (без учета казначейских акций и 9,9% в НОВАТЭКе) ниже, чем стоимость «Газпром нефти» или «Татнефти». При этом выручка и EBITDA газового бизнеса «Газпрома» намного превышает выручку этих компаний, а сам «Газпром» не находится под финансовыми санкциями. Собеседники «Ъ» привычно называют в числе причин, негативно влияющих на оценку «Газпрома» рынком, сравнительно низкие дивиденды (относительно денежного потока), большую инвестпрограмму, а также тягу к крупным проектам с неочевидной рентабельностью.