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17:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский регион заживет по советскому образцу

Губернатор Иркутской области, член партии КПРФ Сергей Левченко объявил о переходе региона на госплан — аналог советского планирования ключевых задач сроком на пять лет, передает РБК.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что глава региона уже создал комитет по госпланированию Иркутской области. По словам Левченко, пятилетний госплан будет включать несколько блоков — производственный, социальный, транспортный, научный и так далее.

«Если говорить о принципах — координация разных отраслей, прогнозирование — принципы нынешнего госплана и того, который был в Советском Союзе, схожи», — подтвердил губернатор.

При этом он отметил, что полное совпадение невозможно, так как времена сильно изменились. В частности, на планирование работы предприятий власти будут влиять не напрямую, а через меры господдержки и налоговые режимы.
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Против такого нововведения выступают иркутская «Единая Россия» и областное заксобрание. Спикер заксобрания Сергей Брилка назвал это «политическим блефом». По его словам,​ госплан противоречит федеральному законодательству о стратегическом планировании.

В 2017 году в Институте социальной политики НИУ ВШЭ и Институте социологии РАН провели исследование, по результатам которого выяснилось, что более половины россиян не доверяют частному бизнесу и отдают предпочтение экономике с государственным планированием.

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