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00:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Нефтяники попросили удвоить компенсацию за продажу топлива в России

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал о недовольстве нефтяных компаний параметрами демпфирующей надбавки к возвратному акцизу.

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Предприятия должны получать 50% разницы между внутренней и экспортной ценой на топливо, в то время как они ожидают 100-процентное возмещение.

В Минфине настаивают, что государство и нефтяные компании могут делить нагрузку пополам, так как предприятия также получают дополнительный денежный поток, который связан с ценой нефти и курсом.

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«Если, имея 2 трлн руб. свободного денежного потока, еще нам говорить, что социальную ответственность по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне они не хотят с нами разделить, а хотят полностью переложить на государство, мы считаем, что такая позиция не совсем оправдана», — цитирует господина Сазонова «Интерфакс».

С 2019 года предполагается компенсировать нефтяникам до 60% роста экспортных цен на нефтепродукты. НПЗ должны получать от государства долю от разницы между ценой бензина или дизтоплива на внешнем и на внутреннем рынках. В августе крупнейшие нефтяные компании заявили о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос о дальнейшем повышении акциза и другие положение налогового маневра.

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