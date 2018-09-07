Нефтяники попросили удвоить компенсацию за продажу топлива в России

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Предприятия должны получать 50% разницы между внутренней и экспортной ценой на топливо, в то время как они ожидают 100-процентное возмещение.

В Минфине настаивают, что государство и нефтяные компании могут делить нагрузку пополам, так как предприятия также получают дополнительный денежный поток, который связан с ценой нефти и курсом.

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«Если, имея 2 трлн руб. свободного денежного потока, еще нам говорить, что социальную ответственность по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне они не хотят с нами разделить, а хотят полностью переложить на государство, мы считаем, что такая позиция не совсем оправдана», — цитирует господина Сазонова «Интерфакс».