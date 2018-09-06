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6 сентября, источник: Газета Коммерсантъ

С рублевого рынка взяли $1 млрд

Курсы мировых валют обновили многолетние максимумы.

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ЦБ: $ 68.2505   -0.21 € 79.3685   +0.23 ММВБ: $ 69.2250   +0.97 € 80.4650   +1.07
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Столь стремительного обесценения рубля, как 6 сентября, на российском валютном рынке не было уже месяц. Курс доллара взлетел более чем на 1,5 руб., поднявшись выше 69,5 руб./$ и обновив двухлетний максимум. Российская валюта страдает из-за бегства западных инвесторов, обеспокоенных нарастающим санкционным давлением на страну. В ближайшее время участники рынка не исключают преодоления и уровня 70 руб./$.

Больше половины времени основной сессии на Московской бирже 6 сентября валютные торги проходили довольно мирно. Однако после 15:40 ситуация резко ухудшилась. Уже через час курс доллара впервые с начала апреля 2016 года превысил уровень 69 руб./$, а ближе к закрытию торгов была достигнута отметка 69,64 руб./$. По итогам основной сессии курс остановился на отметке 69,43 руб./$, что на 1,18 руб. выше значений среды. Курс евро вырос за день на 1,32 руб., до 80,71 руб./€, обновив максимум с марта 2016 года.

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Ситуация напоминала начало августа, когда на фоне планов группы конгрессменов США и Госдепа ввести очередные жесткие санкции инвесторы избавлялись от рублевых активов. В первой половине августа курсы доллара и евро поднимались ежедневно на 1−2 руб. Нынешний обвал курса произошел на фоне очередного ухудшения геополитической обстановки вокруг России: Великобритания представила Совету Безопасности ООН доказательства в рамках расследования дела об отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Участники рынка опасаются усиления санкционного давления со стороны Запада. «Фон вокруг России остается негативным — это и обсуждение Конгрессом США пакета антироссийских санкций, и заявления Великобритании об ускорении процесса принятия санкций к Москве по делу Скрипалей. Вся совокупность данных факторов подкрепляется неуверенностью инвесторов в отношении будущего рубля», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Спусковым крючком для обвала рубля стала крупная покупка валюты, что также роднит текущую ситуацию с тем, что происходило в августе.
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Месяц назад падение рубля ускорилось на фоне конвертации дивидендов, полученных от крупных российских компаний. По словам участников рынка, спрос на валюту 6 сентября был со стороны одного американского фонда. «“Открылась” Америка, и покупка была, скорее всего, оттуда, очень крупная, больше $1 млрд на бирже проторговалось, видимо, это перед выступлением в ООН (по делу Скрипалей.— “Ъ”), притом что новостной фон в целом чистый», — заявил агентству Reuters дилер крупного российского банка.

Такая большая продажа могла без труда вызвать резкие колебания курса рубля, соглашаются опрошенные «Ъ» собеседники. «Внешний фон остается негативным для рубля, поэтому покупка даже нескольких сотен миллионов долларов может вызвать сильное движение на рынке, так как вслед за ней подтянутся и другие покупатели, толкая котировки к новым высотам», — отмечает начальник валютно-финансового департамента Ситибанка Денис Коршилов.

В условиях постоянно ужесточающейся риторики западных политиков в отношении России ослабление рубля неизбежно, считают участники рынка.

В текущих условиях рубль будет стремиться к рубежу 70 руб./$
Денис Коршилов
начальник валютно-финансового департамента Ситибанка

По словам Антона Покатовича, в пользу дальнейшего ослабления рубля говорят комментарии о ситуации со стороны Минфина и ЦБ. «Замминистра финансов заявил о наличии “рублевого буфера”, а также возможностей у ЦБ поддержать долговой рынок в экстренной ситуации. Это негативно отразилось на настроениях инвесторов — они увидели в данных заявлениях сигналы подготовки к периоду высокой финансовой нестабильности», — отмечает господин Покатович. По его прогнозам, в ближайшей перспективе рублю не удастся существенно укрепиться и вряд ли курс доллара вернется ниже 68,5 руб./$.

Виталий Гайдаев

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