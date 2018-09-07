Доллар торгуется около 69 рублей, евро — выше 80
На открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 12 коп. по сравнению с закрытием предыдущего дня — до 69,12 руб./$. Курс евро на открытии не изменился — 80,5 руб./ €.
На открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 12 коп. по сравнению с закрытием предыдущего дня — до 69,12 руб./$. Курс евро на открытии не изменился — 80,5 руб./ €.
Достигнув пика в отметке 80,54 руб./ €, курс евро начал снижаться. По состоянию на 11:56, он торговался на уровне 80,29 руб./ €, доллар — 68,95 руб./$.
Вчера, 6 сентября, во второй половине дня доллар и евро резко выросли по отношению к российской валюте. Евро превысил 80 руб. и в пике достиг отметки 80,78 руб./ €. Доллар в это день торговался максимум по 69,62 руб./$. Причинами падения рубля участники рынка называют нарастающее санкционное давление на Россию.
Также вчера бюджетная комиссия правительства огласила основные положения бюджетной конструкции на 2019−2021 годы. В прогнозе Минэкономики, на который опирается бюджет, говорится, что в следующие три года курс рубля будет держаться на уровне 64 руб./$.
Подробнее о причинах падения курса рубля — в публикации «Ъ» «С рублевого рынка взяли $1 млрд».