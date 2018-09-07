Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шведский спортсмен рассказал, за что ненавидит Россию
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Поклонники восхищаются красотой дочери Алексея Панина
Эксперты по убийству Захарченко вышли на след: это не Украина
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
В Сети осудили Панина за фото с гробом Кобзона - СМИ
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Деревянная мебель может стать обязательной для стандартного жилья
«Тревожные данные»: Порошенко о выбросе в Крыму
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Kia на автосалоне в Москве: сразу 4 премьеры
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
12:15 (мск), источник: RNS

Голикова предложила снизить долю мигрантов в строительстве до 80%

Долю привлекаемой рабочей силы мигрантов предлагается сократить в 2019 году до 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Я бы хотела обратить внимание на сокращение иностранной рабочей силы в сфере строительства — основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%.
Татьяна Голикова ​​​​​​​
вице-премьер

Вице-премьер отметила, что освободившиеся рабочие места будут заняты россиянами.

«По данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3 млн человек, значительную долю из которых составляют мигранты. В этой сфере в последнее время растёт число предприятий с высокой долей иностранных работников, собственно, поэтому в том числе предлагается установить снижение этой доли», — добавила она.

Читайте также:

 Что поменяют в интернете 11 октября
Когда Госдума рассмотрит поправки в пенсионный законопроект
США подготовились к удару России по «своим» территориям в Сирии
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
Где находятся и как выглядят самые необычные рестораны мира
Парламент ДНР назначил врио главы республики Пушилина
Ученые назвали продукт, защищающий от приступов и инсультов
ЦИК не ожидает высокой явки на выборах 9 сентября
Спорт
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем против Турции в Трабзоне. Артем Дзюба в качестве капитана и поле с проплешинами
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову» Экс-участница «Дома 2» прокомментировала новый проект бывшей коллеги
Недвижимость
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Дети
13-летний сын Децла копирует стиль папы Тони уже давно носит дреды, как и его известный отец (фото)
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь