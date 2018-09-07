Голикова предложила снизить долю мигрантов в строительстве до 80%

Я бы хотела обратить внимание на сокращение иностранной рабочей силы в сфере строительства — основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%.

«По данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3 млн человек, значительную долю из которых составляют мигранты. В этой сфере в последнее время растёт число предприятий с высокой долей иностранных работников, собственно, поэтому в том числе предлагается установить снижение этой доли», — добавила она.