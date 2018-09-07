Власти усложнят ипотеку для бедных

«Больше 40 процентов выдач приходится на кредиты с соотношением долга к первоначальному взносу в 80 процентов. С этого года по таким кредитам уже действует повышенный коэффициент, и если такая тревожная тенденция сохранится, то, возможно, с 1 января 2019 года нам следует дальше повысить коэффициент до 200 процентов», — сказала Данилова.

В Центробанке не первый раз говорят о рискованности ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. В июле на встрече с президентом Владимиром Путиным глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила повышение доли ипотечных кредитов в общем количестве займов физическим лицам с 27 до 44 процентов за последние пять лет. По ее словам, такая тенденция чревата возникновением на рынке «пузыря».

С января 2018 года ЦБ увеличил коэффициент риска для таких кредитов со 100 до 150 процентов. Для кредитов с первоначальным взносом меньше 10 процентов этот показатели равняется 300 процентам.