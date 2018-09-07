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20:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти усложнят ипотеку для бедных

ЦБ может повысить с 2019 года коэффициент риска для ипотечных кредитов с первоначальным взносом меньше 20 процентов с нынешних 150 процентов до 200. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, сообщает РБК.

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«Больше 40 процентов выдач приходится на кредиты с соотношением долга к первоначальному взносу в 80 процентов. С этого года по таким кредитам уже действует повышенный коэффициент, и если такая тревожная тенденция сохранится, то, возможно, с 1 января 2019 года нам следует дальше повысить коэффициент до 200 процентов», — сказала Данилова.

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В Центробанке не первый раз говорят о рискованности ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. В июле на встрече с президентом Владимиром Путиным глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила повышение доли ипотечных кредитов в общем количестве займов физическим лицам с 27 до 44 процентов за последние пять лет. По ее словам, такая тенденция чревата возникновением на рынке «пузыря».

С января 2018 года ЦБ увеличил коэффициент риска для таких кредитов со 100 до 150 процентов. Для кредитов с первоначальным взносом меньше 10 процентов этот показатели равняется 300 процентам.

Коэффициент риска влияет на расчет достаточности капитала банка по нормативу ЦБ. На него умножаются суммы выданных банком кредитов за вычетом сформированных по ним резервов. Таким образом, чем выше коэффициент, тем больше оценочный размер его активов и тем более низким окажется норматив достаточности его капитала, и наоборот. При несоблюдении норматива банк должен пополнить капитал за счет выпуска дополнительных акций или субординированных облигаций. В противном случае он рискует лишиться лицензии.

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