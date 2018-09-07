Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Охрана магазина из-за неоплаченного леденца задержала ребенка
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Тарасова: поведение Сотниковой недостойно олимпийской чемпионки
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Меган Маркл спрятала живот под неудачным платьем - фото
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Количество шагов в день, которое позволит хорошо выглядеть
«Дикость»: россиянка об услуге туристам в Исландии
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
В России появилась марка JAC
У туристов появится препятствие в самую посещаемую страну
Ипотечное бремя россиян стало легче
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
20:33 (мск), источник: ТАСС

Голикова: предложение о снижении ставки страховых взносов до 11% «беспрецедентно наглое»

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Предложение о снижении ставки уплачиваемых страховых взносов в Пенсионный фонд России с 22 до 11% для работодателей, которые сохраняют в штате людей предпенсионного возраста, является «беспрецедентно наглым».

Наверх

Такое мнение выразила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас речь идёт о целом комплексе не только воздействия, но и отработки некоторых компенсационных мер для бизнеса. Президент в своем обращении поручил такие меры сделать, но обсудив их с бизнесом. Сегодня буквально я проводила … трехстороннюю комиссию с социальными партнерами, где, собственно, предприниматели предложили, а как бы они видели те самые компенсационные меры для них, чтобы они удерживали [людей предпенсионного возраста на работе]. Сегодня было озвучено, и даже написано на бумаге предложение, что если они будут сохранять работников на работе, то тогда вы должны снизить ставку страховых взносов в два раза, то есть с 22 до 11%, это беспрецедентно наглое предложение», — сказала Голикова.

Читайте также
В правительстве объяснили, как будет рассчитываться пенсионный возраст для многодетных матерей

6 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поправки в пенсионное законодательство, внесенные президентом РФ, в профильные комитеты нижней палаты парламента.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50−57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

В четверг в Госдуму было внесено несколько пакетов поправок к пенсионному законопроекту. Президентские поправки вносятся как в принятый 19 июля в первом чтении правительственный законопроект, так и в Налоговый и Уголовный кодексы. Авторами другого пакета стали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от «Единой России».

 Стало известно, как до сих пор называют Ольгу Васильеву одноклассники
Дед носил браунинг в кармане, чтобы застрелиться, если случится авария
Никки Хейли: Россия и Иран хотят нанести удары по мирным жителям
Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало
Власти усложнят ипотеку для бедных
200 метров высотой: цунами, которое никто не заметил
Ученые обнаружили в Антарктиде сотни мумий пингвинов
Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
72-летний аристократ и мультимиллионер отчаялся найти жену
Спорт
Неймар попросил представителя «Барселоны» помочь ему вернуться Бразильцу не нравится соперничество за роль лидера «ПСЖ» с форвардами Эдинсоном Кавани и Килианом Мбаппе
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Овечкин поселится за МКАД
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Россиян заставят копить на ипотеку
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Дети
13-летний сын Децла копирует стиль папы Тони уже давно носит дреды, как и его известный отец (фото)
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь