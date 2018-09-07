Голикова: предложение о снижении ставки страховых взносов до 11% «беспрецедентно наглое»

Такое мнение выразила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас речь идёт о целом комплексе не только воздействия, но и отработки некоторых компенсационных мер для бизнеса. Президент в своем обращении поручил такие меры сделать, но обсудив их с бизнесом. Сегодня буквально я проводила … трехстороннюю комиссию с социальными партнерами, где, собственно, предприниматели предложили, а как бы они видели те самые компенсационные меры для них, чтобы они удерживали [людей предпенсионного возраста на работе]. Сегодня было озвучено, и даже написано на бумаге предложение, что если они будут сохранять работников на работе, то тогда вы должны снизить ставку страховых взносов в два раза, то есть с 22 до 11%, это беспрецедентно наглое предложение», — сказала Голикова.

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6 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поправки в пенсионное законодательство, внесенные президентом РФ, в профильные комитеты нижней палаты парламента.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50−57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.