Названа самая популярная среди туристов страна мира

Источник: AP 2018

По данным только что опубликованного доклада Всемирной туристской организации, рост международного туризма не демонстрирует признаков замедления: за 2017 год эксперты насчитали на 6,8% больше прибытий, чем годом ранее.

В докладе это объясняется экономическим подъемом, который приводит к росту спроса.

Первое место рейтинга самых популярных среди туристов стран заняла Франция (ее посетили 86,7 миллионов человек), на втором месте расположилась Испания (81,8 миллионов), на третьем — США (75,9 миллионов). Замкнули пятерку Китай (60,7 миллионов) и Италия (58,3 миллионов).