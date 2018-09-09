Трамп посоветовал Apple вернуть производство в США

Источник: AP 2018

Ранее компания Apple направила правительству США письмо, в котором заявила, что предложенные президентом Трампом пошлины на товары из Китая повлияют на цены некоторой ее продукции для американских покупателей.

«Цены на продукцию Apple могут вырасти в связи с масштабными пошлинами, которые мы можем ввести в отношении Китая. Однако существует простое решение, при котором налог был бы нулевым и, более того, существовали бы налоговые льготы. Производите свою продукцию в США, а не в Китае. Начните строить новые заводы сейчас», — написал Трамп в своем Twitter.

В настоящий момент Apple производит в США только Mac Pro, основное производство размещено за пределами страны, в том числе в Китае.

Читайте также Reuters: предлагаемые Трампом пошлины на товары из Китая затронут часть продукции Apple

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. СМИ сообщали, что пошлины на товары стоимостью 200 миллиардов будет введены в сентябре. Сам Трамп не назвал дату, но предупредил, что это может произойти «очень скоро». В пятницу, 7 сентября, Трамп заявил, что США готовы ввести пошлины на товары из Китая стоимостью еще на 267 миллиардов долларов в дополнение к уже имеющимся.