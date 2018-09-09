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00:05 (мск), источник: РИА Новости

Трамп посоветовал Apple вернуть производство в США

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на опасения компании Apple по поводу удорожания продукции из-за возможного введения пошлин на ввозимые из Китая товары, предложил технологическому гиганту вернуть основное производство в США и посоветовал начать строительство заводов уже сейчас.

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Источник: AP 2018

Ранее компания Apple направила правительству США письмо, в котором заявила, что предложенные президентом Трампом пошлины на товары из Китая повлияют на цены некоторой ее продукции для американских покупателей.

«Цены на продукцию Apple могут вырасти в связи с масштабными пошлинами, которые мы можем ввести в отношении Китая. Однако существует простое решение, при котором налог был бы нулевым и, более того, существовали бы налоговые льготы. Производите свою продукцию в США, а не в Китае. Начните строить новые заводы сейчас», — написал Трамп в своем Twitter.

В настоящий момент Apple производит в США только Mac Pro, основное производство размещено за пределами страны, в том числе в Китае.
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Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. СМИ сообщали, что пошлины на товары стоимостью 200 миллиардов будет введены в сентябре. Сам Трамп не назвал дату, но предупредил, что это может произойти «очень скоро». В пятницу, 7 сентября, Трамп заявил, что США готовы ввести пошлины на товары из Китая стоимостью еще на 267 миллиардов долларов в дополнение к уже имеющимся.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

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