Минск отказался от программы структурных реформ с МВФ

Источник: AP 2018

«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации», — сказал Ермолович в интервью телеканалу СТВ.

Он уточнил, что МВФ настаивал «на более сжатом периоде, когда эти реформы должны были быть реализованы». «Глава государства (президент Белоруссии — ред.) указал, что это будет шок для нашего населения и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось», — сказал глава Минфина.

В то же время, отметил Ермолович, Белоруссия продолжает сотрудничество с МВФ в рамках программы социально-экономического развития республики, которая одобрена Всебелорусским народным собранием.

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Прошлым летом возникла пауза в переговорах Белоруссии с МВФ о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит в размере около 3 миллиардов долларов под 2,28% годовых на десять лет. Стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ в Белоруссии, в частности, в вопросе повышения тарифов на ЖКУ. Зампредседателя Национального банка Белоруссии Дмитрий Калечиц заявлял, что Минск сохраняет широкую повестку взаимодействия с МВФ в части технической поддержки для ряда госорганов.

Между тем в августе, после принятия решения о смене премьер-министра Белоруссии и ряда вице-премьеров и министров, президент Александр Лукашенко заявил, что прежнее белорусское правительство занимало «безмозглую» позицию по тарифам в сфере ЖКХ в рамках переговоров с МВФ о кредитной программе.