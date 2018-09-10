По всей строгости процента

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На рынке потребительского кредитования выявлена новая проблема: ряд банков вольно относится к расчету полной стоимости кредита (ПСК) по карточным ссудам. В результате граждане вводятся в заблуждение относительно реальной стоимости использования кредитной карты. Ситуация уже привлекла особое внимание ЦБ: регулятор обещает усилить контроль, хотя и не готов конкретизировать порядок расчетов в силу сложности продукта. Эксперты же считают, что проверки проблемы не решат.

О том, что регулятор особое внимание уделяет контролю за корректностью расчета ПСК по карточным продуктам, «Ъ» сообщили в ЦБ. «В рамках поведенческого надзора Банком России уделяется особое внимание карточным продуктам, так как это направление динамично развивается, — отметили там.— В рамках проводимой работы службой по защите прав потребителей рассматриваются жалобы и обращения по данной тематике конкретных физических лиц, а также проводится превентивная работа, в рамках которой анализируются предлагаемые продукты, в том числе вновь выводимые на рынок».

Заявление регулятора стало ответом на поднятый банкирами на форуме Ассоциации российских банков вопрос о правилах расчета полной стоимости кредита по кредитным картам.

Банкиры отмечали, что сложная конфигурация продукта (наличие грейс-периода, снятие наличных с кредитки и прочие нюансы) позволяет недобросовестным игрокам вольно трактовать правила и вводить клиентов в заблуждение относительно реальной стоимости использования кредитной карты.

По закону «О потребительском кредите» (353-ФЗ) банк обязан доводить до сведения клиента величину ПСК. Она складывается из всех платежей и комиссий, которые, вероятно, придется платить заемщику, в том числе и за выпуск карты. Определяется ПСК в процентах годовых.

Ст. 6 закона 353-ФЗ требует от банков в случаях, когда условиями договора потребительского кредита предполагается уплата заемщиком различных платежей в зависимости от его решения, производить расчет исходя из максимально возможных суммы и сроков возврата. При использовании кредитных карт закон требует рассчитывать ПСК по максимуму. Глава банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов отмечает, что в сложных беззалоговых кредитах карта — сложный, многогранный финансовый продукт, характеризующийся большой вариативностью поведения заемщика: «Из-за сложности продукта и различий в поведении клиентов по одному и тому же продукту может быть разная ПСК. Ответственность банка в том, чтобы раскрыть все эти детали».

Однако, по словам исполнительного директора банка «Ренессанс Кредит» Дмитрия Курганова, на практике отдельные игроки часто не выполняют это требование, занижая ПСК и лишая клиентов возможности сравнить реальные условия разных банков.

Примеры лукавого подхода к расчету ПСК по карточным кредитам активно обсуждались на форуме. Так, в частности, ПСК может рассчитываться исходя из того, что заемщик всегда будет возвращать средства банку в течение льготного периода, без уплаты процентов. Еще один способ занизить ПСК — расчет исходя из максимально возможного лимита по программе кредитования, а не реального по карте.

Другой вариант — тарифные планы в банке предусматривают бесплатное обслуживание карты в определенных случаях (например, при тратах от 10 тыс. руб. в месяц). И банк при расчете ПСК считает, что клиент всегда будет соблюдать это условие, хотя на практике это не обязательно и комиссию за годовое обслуживание необходимо включать в оценку.

Правозащитники уверены, что для решения проблемы правила расчета ПСК по карточным кредитам должны быть предельно точны и понятны.

«Мы не получили ни одной жалобы на некорректный расчет ПСК по карте, — отмечает руководитель проекта ОНФ “За права заемщиков” Виктор Климов.— И не потому, что клиента все устраивает, просто механизм расчета ПСК настолько сложен, что человек не может перепроверить — достоверную информацию до него донесли или нет».

Но в ЦБ менять правила расчета не намерены.

«Особенности расчета ПСК для кредитных карт установлены федеральным законом о потребительском кредите, — уточнили в Банке России.— Для прояснения отдельных положений закона участники рынка и их ассоциации в некоторых случаях также направляют в ЦБ официальные запросы».

Регулятор предпочитает усиливать контроль.

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«Запрашиваются как типовые формы действующих договоров и применяемых методик расчета, так и уже заключенные договоры с конкретными потребителями, в случае выявления нарушений Банком России применяются меры в соответствии с требованиями законодательства, чтобы исключить потенциальные нарушения, — пояснили в ЦБ.— При этом проверка правильности расчета ПСК как включается в дистанционные проверки кредитных организаций, так и может являться частью процедуры “тайный покупатель” (совершение действий, направленных на подготовку к заключению договора)».

Такие проверки могут проводиться при росте обращений потребителей по данному вопросу, а также превентивно, в соответствии с риск-профилем конкретной кредитной организации, уточнили там.