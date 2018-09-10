У кондитеров молоко убежало

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Запрет на импорт сухого молока из Белоруссии все больше беспокоит российских производителей кондитерских изделий. Предприятия уже рапортуют об острой нехватке сырья, утверждая, что собственного сухого молока нужного качества в РФ недостаточно и оно на 15−20% дороже белорусского. Не добившись результата с обращениями к вице-премьерам и министрам, участники рынка теперь апеллируют напрямую к Дмитрию Медведеву, угрожая ростом цен на продукцию. Профильные чиновники лишь уверяют, что «работают» над проблемой.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (объединяет Mars, Nestle, «Объединенных кондитеров» и др.) сообщила премьеру Дмитрию Медведеву о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли в связи с запретом на его импорт из Белоруссии. Сухая молочная сыворотка и сухое молоко — важнейшие ингредиенты для кондитерской промышленности, и их дефицит ставит российских производителей в тяжелые условия, говорится в письме (копия есть у «Ъ»).



Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин пишет, что уже есть острая нехватка качественных сухих молочных продуктов, которая не может быть покрыта российскими поставщиками — прежде всего по параметрам безопасности. По его словам, в кондитерском производстве молочное сырье не подвергается воздействию высоких температур, поэтому требования к его качеству высоки. В России из-за дефицита сырого молока на сушку зачастую отправляется продукт с отклонениями по качеству, и такое сырье не может использоваться в кондитерской отрасли, объясняет господин Лашманкин.

О том, что ограничения на поставки из Белоруссии создают риски для российской пищевой промышленности, уже предупреждала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), письмо ушло первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и Дмитрию Патрушеву. В АЕБ и аппарате господина Силуанова не комментируют эту тему.



Представитель Алексея Гордеева сообщил, что с вопросом поручено разобраться Минсельхозу. Там уточнили, что «ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов».



В России очень жесткие требования к сырому молоку, поэтому некачественного сырья в принципе быть не может, возражает исполнительный директор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов. Но производители различных продуктов, к примеру детского питания, могут действительно предъявлять повышенные требования к качеству ингредиентов, того же сухого молока, признает он.



Сертифицированных производителей качественного сухого молока в России мало, а их продукция в среднем на 15−20% дороже белорусских аналогов, уверяет Вячеслав Лашманкин. У производителей молочных продуктов в Белоруссии большие запасы, что позволяет им продавать товар ниже рынка, указывает господин Белов. При этом, подчеркивает он, сегодня сухое молоко в России торгуется на 10% дешевле, чем в 2017 году.



Импорт части молочного сырья, включая сухое молоко и сыворотку, из Белоруссии запрещен с 6 июня. В июле глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Белоруссии Леонид Заяц договорились постепенно снимать взаимные ограничения. С тех пор Россельхознадзор разрешил поставки нескольким предприятиям.

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По оценкам «Асконда», местное сухое молочное сырье обеспечивает примерно 50% потребностей российских кондитеров. Остальное покрывается за счет импорта, при этом большинство поставщиков из стран дальнего зарубежья были заменены белорусскими. «Асконд» просит Дмитрия Медведева поручить профильным министерствам принять решения для обеспечения российских производителей кондитерских изделий качественным молочным сырьем по доступным ценам. Представитель премьера Наталья Тимакова не ответила на вопросы «Ъ».