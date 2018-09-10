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11:56 (мск), источник: Ведомости

Белоусов назвал нежелательным возможное повышение ключевой ставки ЦБ

Центробанк может повысить ключевую ставку на заседании в пятницу, однако такое решение было бы нежелательным, заявил помощник президента Андрей Белоусов.

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Источник: РИА "Новости"

«Возможность [повышения ставки] есть, и есть некоторые основания для этого. Но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это сильно затормозит инвестиционную активность, а также приведет к дополнительным расходам на бюджет», — сказал Белоусов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Российский рынок ждет, что ЦБ повысит ключевую ставку на заседании 14 сентября, написали в обзоре «О чем говорят тренды» аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ за август (выводы и рекомендации в нем могут не совпадать с официальной позицией регулятора). Они отметили, что об этом говорит рост ставок на денежном рынке,

ЦБ с марта держит ключевую ставку на уровне 7,25%. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина впервые предупредила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки. Оснований снижать ставку немного, «если не сказать, они отсутствуют», есть основания для ее сохранения и появились «некоторые факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос возможного повышения ставки», сказала она.

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