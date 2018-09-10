Белоусов назвал нежелательным возможное повышение ключевой ставки ЦБ

Источник: РИА "Новости"

«Возможность [повышения ставки] есть, и есть некоторые основания для этого. Но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это сильно затормозит инвестиционную активность, а также приведет к дополнительным расходам на бюджет», — сказал Белоусов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Российский рынок ждет, что ЦБ повысит ключевую ставку на заседании 14 сентября, написали в обзоре «О чем говорят тренды» аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ за август (выводы и рекомендации в нем могут не совпадать с официальной позицией регулятора). Они отметили, что об этом говорит рост ставок на денежном рынке,