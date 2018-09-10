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10:39 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник превысил 70 руб. впервые с марта 2016 г., свидетельствуют данные торговой площадки.

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ЦБ: $ 69.0286   +0.78 € 80.3562   +0.99 ММВБ: $ 69.8425   -0.07 € 80.7625   -0.04
Источник: Reuters

В первые минуты торгов стоимость доллара достигла 70,16 руб. (+25 коп. или 0,4% к закрытию торгов пятницы). К 10.39 мск курс американской валюты скорректировался до 69,8 руб. (-0,14% к закрытию).

Стоимость евро на открытии торгов достигала почти 80,89 руб. (+9 коп. или 0,1%). К 10.39. курс скорректировался до 80,67 руб. (-0,3% к закрытию).

Официальный курс Центробанка, установленный на 8 сентября, составляет 69,03 руб. за доллар и 80,36 руб. за евро.

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