Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

Источник: Reuters

В первые минуты торгов стоимость доллара достигла 70,16 руб. (+25 коп. или 0,4% к закрытию торгов пятницы). К 10.39 мск курс американской валюты скорректировался до 69,8 руб. (-0,14% к закрытию).

Стоимость евро на открытии торгов достигала почти 80,89 руб. (+9 коп. или 0,1%). К 10.39. курс скорректировался до 80,67 руб. (-0,3% к закрытию).