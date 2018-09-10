Российский офшор столкнулся с первыми проблемами

По словам бывшего вице-премьера Калининградской области Александра Шендерюка-Жидкова, остров Октябрьский — исторический район в центре города. В частности, на нем расположен стадион «Калининград» , принимавший четыре матча чемпионата мира по футболу . Формально при этом он относится к Московскому району Калининграда.

Закон о создании в России двух офшорных районов был принят Госдумой в конце июля. Официально они называются специальными административными районами (САР). Помимо Калининграда, еще один САР будет расположен на острове Русский в Приморском крае. Резидентами САР смогут стать зарегистрированные за рубежом компании, созданные не позднее 1 января 2018 года. Они получат налоговые преференции, в частности, нулевые ставки по налогу на прибыль от продажи активов и на полученные дивиденды и сниженную ставку в пять процентов на выплаченные дивиденды. Также они смогут сохранять конфиденциальность своих данных, доступ к которым получат только российские власти и суд.