Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Первое фото дочери Пелагеи появилось в сети
Куда пропала с экранов Елена Проклова
Боксер РФ победил турка нокаутом после года перерыва в карьере
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Причина отказа космонавтов РФ на МКС слушаться командира из США
Девушки с формами: что такое бодипозитив
Российскую актрису наградили на Венецианском кинофестивале
72-летний миллионер потребовал на телешоу идеальную жену
"У него ничего нет": 27-летняя жена Краско рассказала о разводе
"Еле ходит": Крутой о состоянии здоровья Леонтьева
Событие для российского кино: в Венеции дали награду актрисе РФ
«Дикость»: россиянка об услуге туристам в Исландии
"Я покидаю родину": Юлия Самойлова всех обманула ради ребёнка
Певица Тимохина получила четыре года колонии
Как выглядит самый мистический мост в Германии (фото)
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
14:03 (мск), источник: РИА Новости

Остров Русский предложили сделать «территорией киборгов»

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ряд высокотехнологичных российских компаний предлагает сделать остров Русский во Владивостоке «территорией киборгов», сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Наверх
Источник: РИА Новости

«У нас есть инициатива группы российских технологических компаний сделать остров Русский территорией киборгов. Звучит фантастично, но для этих компаний это повседневный обычный бизнес», — сказал он.

Речь идет о бизнесе, работающем на рынке киберпротезов для людей с ограниченными возможностями.

Новость
Как стать киборгом: пошаговая инструкция

«И сам по себе идеологический подход, который продвигают эти компании, что ты не лицо с ограниченными возможностями, а ты человек со сверхспособностями, мне кажется социально абсолютно правильным, перспективным. Он создает очень правильный идеологический посыл, в том числе для наших глобальных амбиций», — сказал Песков.

Компании просят предоставить им на острове Русский площадку, «песочницу», в рамках которой они могли бы создавать и отрабатывать различные программы. Компании хотят создать цифровую платформу, в рамках которой они собирали бы данные и обменивались ими, пояснил спецпредставитель.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11—13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

 Западу удалось национализировать российские элиты. На девять триллионов
Чего на самом деле хочет Константинополь на Украине
Итоги выборов в России
Путин раскритиковал глав Минтранса и Минэкономразвития
Жуткие предки. Как выглядела продуктовая корзина каменного века
Тайны Байкала. Откуда в озере самая чистая вода на планете
Объявлена победительница «Мисс Америка»
СМИ: США планируют нанести удар по военным РФ и Ирана в Сирии
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Спорт
Начать все с нуля. Российский биатлон ждет долгий путь очищения С одной стороны, Союз биатлонистов России не восстановили в правах, с другой, сборная команда в новом сезоне не понесет дополнительных наказаний
Hi-Tech
Какими будут «супертанки» ближайшего будущего (фото) Танки будут почти неуязвимы для гранатометов.
Авто
Выбираем автомобиль: как не потерять много через три года Во всем мире так называемые рейтинги остаточной стоимости автомобилей являются очень важным инструментом
Кино
72-летний миллионер потребовал на телешоу идеальную жену Мужчина озвучил свои условия в прямом эфире
Недвижимость
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Как недвижимость может обеспечить безбедную старость
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
У туристов появится препятствие в самую посещаемую страну
Леди
Робски, Водянова: истории «золушек», ставших женами миллионеров Женщины из нашей подборки, скорее всего, даже и не мечтали о той жизни, которая у них есть сейчас
Мамы говорят
Mathew M у мам в наше время появилась такая интересная новая обязанность.. 288
Роза Люксембург Мойнитакой, или как вы этого добились 225
Ваше Величество Новая волна-2018: день премьер и закрытие. 183
Татьяна Мама 169
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь