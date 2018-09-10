Остров Русский предложили сделать «территорией киборгов»

«У нас есть инициатива группы российских технологических компаний сделать остров Русский территорией киборгов. Звучит фантастично, но для этих компаний это повседневный обычный бизнес», — сказал он.
Речь идет о бизнесе, работающем на рынке киберпротезов для людей с ограниченными возможностями.
«И сам по себе идеологический подход, который продвигают эти компании, что ты не лицо с ограниченными возможностями, а ты человек со сверхспособностями, мне кажется социально абсолютно правильным, перспективным. Он создает очень правильный идеологический посыл, в том числе для наших глобальных амбиций», — сказал Песков.
Компании просят предоставить им на острове Русский площадку, «песочницу», в рамках которой они могли бы создавать и отрабатывать различные программы. Компании хотят создать цифровую платформу, в рамках которой они собирали бы данные и обменивались ими, пояснил спецпредставитель.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11—13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.