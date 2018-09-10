Остров Русский предложили сделать «территорией киборгов»

Источник: РИА Новости

«У нас есть инициатива группы российских технологических компаний сделать остров Русский территорией киборгов. Звучит фантастично, но для этих компаний это повседневный обычный бизнес», — сказал он.

Речь идет о бизнесе, работающем на рынке киберпротезов для людей с ограниченными возможностями.

«И сам по себе идеологический подход, который продвигают эти компании, что ты не лицо с ограниченными возможностями, а ты человек со сверхспособностями, мне кажется социально абсолютно правильным, перспективным. Он создает очень правильный идеологический посыл, в том числе для наших глобальных амбиций», — сказал Песков.

Компании просят предоставить им на острове Русский площадку, «песочницу», в рамках которой они могли бы создавать и отрабатывать различные программы. Компании хотят создать цифровую платформу, в рамках которой они собирали бы данные и обменивались ими, пояснил спецпредставитель.