Курс евро превысил 81 рубль

Источник: Reuters

Курс евро составил 81,41 руб./EUR1 в 13:01 по Москве, что на 61 копейку выше закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому моменту стоил 70,31 руб./$1, подорожав на 14 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20 копеек — до 75,01 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается к доллару и евро в ходе торгов понедельника на фоне как сохраняющихся опасений объявления в ближайшее время новых антироссийских санкций со стороны США, так и продолжающихся распродаж на площадках emerging markets, среди валют которых наиболее резко дешевеет турецкая лира — более чем на 1% во всех основных парах, в том числе на 1,2% к доллару.

Кроме того, негативно на все активы стран с развивающейся экономикой влияют опасения возможной эскалации напряженности в отношениях Китая и США. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР еще на $200 млрд. Таким образом, с учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.