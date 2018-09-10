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13:55 (мск), источник: Интерфакс

Курс евро превысил 81 рубль

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Курс евро в ходе торгов на «Московской бирже» в понедельник превысил отметку 81 руб./EUR1 впервые с 1 марта 2016 года на фоне продолжающегося бегства инвесторов из российских активов под давлением санкционных рисков и низкого интереса ко всем активам emerging markets.

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ЦБ: $ 69.8685   +0.84 € 80.6702   +0.31 ММВБ: $ 70.2775   +0.36 € 81.3100   +0.51
Источник: Reuters

Курс евро составил 81,41 руб./EUR1 в 13:01 по Москве, что на 61 копейку выше закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому моменту стоил 70,31 руб./$1, подорожав на 14 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20 копеек — до 75,01 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается к доллару и евро в ходе торгов понедельника на фоне как сохраняющихся опасений объявления в ближайшее время новых антироссийских санкций со стороны США, так и продолжающихся распродаж на площадках emerging markets, среди валют которых наиболее резко дешевеет турецкая лира — более чем на 1% во всех основных парах, в том числе на 1,2% к доллару.

Кроме того, негативно на все активы стран с развивающейся экономикой влияют опасения возможной эскалации напряженности в отношениях Китая и США. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР еще на $200 млрд. Таким образом, с учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

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12:42 (мск)© Ньюстюб
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