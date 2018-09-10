Черная полоса для рубля. Как сильно вырастут доллар и евро?

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Российская валюта слабеет на глазах. В понедельник на открытии торгов на Московской бирже курс доллара перевалил за отметку в 70 рублей. В пятницу, 7 сентября, курс евро преодолел психологический уровень в 80 рублей. Американская и европейская валюта достигли таких показателей впервые с марта 2016 года — тогда евро стоил больше 83 рублей, а доллар — свыше 72 рублей.

На этой неделе положение рубля вряд ли улучшится. Рынок ожидает новых слушаний американских парламентариев по поводу очередных санкций против России, дальнейшего укрепления доллара к корзине основных валют и итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

Три фактора против рубля

Сильное ослабление рубля началось в августе, когда американские власти объявили о возможности введения нового пакета санкций против России. В числе возможных мер упоминались запрет на покупку российского суверенного долга и введение ограничений на операции с крупными российскими госбанками. Именно эти опасения и заставили глобальных инвесторов играть против рубля, рассказывает начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Обсуждения этих мер напугали рынок, в итоге за август рубль потерял около 8% стоимости.

Вторым негативным фактором, подкосившим рубль, стало общее негативное отношения инвесторов к валютам развивающихся стран. Их пугают валютный кризис в Турции и Аргентине, который может запустить цепную реакцию в других развивающихся странах. «К тому же сохраняются опасения участников рынка, что все это усугубится расширением торговых пошлин США в отношении КНР и эскалацией торговой войны с другими партнерами», — добавляет Василий Карпунин.

Новость Чем отличаются валютные кризисы в России и Турции

Все это привело к значительному оттоку нерезидентов из российского госдолга (ОФЗ), что и ослабило рубль. Так, на прошлой неделе представители Минфина и Московской биржи подтвердили, что доля нерезидентов в российских бумагах снизилась с 34% до 27%.

«Рубль падает на фоне существенных продаж российских гособлигаций со стороны нерезидентов: доходность длинных выпусков ОФЗ за неделю выросла на 50 б.п., преодолев отметку 9%», — подтверждает старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «АТОН» Яков Яковлев.

В-третьих, нервозности рынку придает неопределенность вокруг дальнейшей денежно-кредитной политики Банка России. Инвесторы видят существенные риски ускорения темпа роста инфляции выше целевого уровня ЦБ в 4% уже в ближайшее время. «Не добавляют оптимизма и комментарии официальных лиц России о том, что Центробанк должен занять более активную позицию по снижению ключевой ставки (в момент, когда инфляционные риски, скорее, говорят об обратном). Западные инвесторы могли увидеть в этом риски “давления на ЦБ” и провести параллели с Турцией», — считает Яков Яковлев.

Только хуже

На этой неделе рубль останется под давлением как из-за укрепления доллара, так и из-за ожиданий новой информации о санкциях. «На этом общем негативном фоне ситуация для рубля может усугубиться очередными слушаниями в Сенате США по тематике антироссийских мер», — предупреждают аналитики Nordea Bank Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова.

Краткосрочную поддержку рублю на этой неделе может оказать лишь повышение ставки ЦБ на заседании 14 сентября. Учитывая рост ставок на денежном и долговом рынках, все больше и больше шансов, что Банк России все-таки примет решение ее повысить, говорят эксперты. «Локально это было бы позитивно для рубля, но вряд ли окажется достаточным для снижения курса доллара ниже 66−68 рублей при отсутствии ослабления геополитической напряженности. Полагаю, многое будет зависеть от конкретного положения дел ближе к пятнице, 14 сентября», — говорит Василий Карпунин.

Что касается долгосрочной перспективы, то геополитический фактор станет в ближайшие месяцы определяющим для динамики рубля, сходятся во мнении опрошенные Forbes эксперты.

Рынку нужна ясность в отношении санкций против России, пока же неопределенность сама по себе рождает бегство из рубля. Василий Карпунин эксперт

До прояснения деталей очередного санкционного пакета (которое может состояться в конце сентября) рубль будет находится под давлением, уверен и аналитик «Финам» Сергей Дроздов. По его словам, пока курс рубля к доллару будет оставаться в диапазоне 67−72 рублей.

Для валютной пары доллар-рубль эксперты считают психологически важным уровень в 72 рубля. В случае введения жестких санкций в момент паники допустимы и уровни в 75−76 рублей, считает Василий Карпунин.

По мнению аналитиков Райффазенбанка, если же новые санкции не коснутся долларовых расчетов российских госбанков, «курс рубля стабилизируется вблизи 70 рублей за доллар (при текущей нефти), хотя в момент объявления возможных санкций на госдолг возможно движение заметно выше этой отметки».

Что касается евро, то негативный сценарий с жесткими санкциями может привести к курсу в 84,5−85,5 рубля за евро. Однако, по словам Василия Карпунина, доллар в среднесрочной перспективе выглядит более безопасной валютой, чем евро.