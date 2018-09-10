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16:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Рубль впитывает санкции

Курс российской национальной валюты вернулся на два с половиной года назад.

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ЦБ: $ 69.8685   +0.84 € 80.6702   +0.31 ММВБ: $ 70.2625   +0.35 € 81.5500   +0.75
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Доллар на торгах Московской биржи закрепился на уровне выше 70 руб., за евро дают больше 81 руб., свидетельствуют данные площадки. Последний раз на таких уровнях валюта была в марте 2016 года. Падение рубля происходит из-за внешних факторов, внутренние же, наоборот, оказывают российской валюте поддержку, говорят эксперты.

В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 10 сентября, доллар впервые с марта 2016 года торговался выше 70 руб., правда, затем курс доллара опустился ниже этих уровней. Новый виток роста стоимости американской валюты начался в 13:00 по мск, когда стоимость доллара опять превысила 70 руб., а в 13:30 мск он уже торговался на уровне 70,3 руб. Последний раз больше 70 руб./$ давали в марте 2016 года. Евро также вернулся к уровням двухлетней давности, превысив отсечку в 81 руб. В 13:30 за него давали уже 81,3 руб.

Рубль дешевеет по отношению к доллару третью торговую сессию подряд.

Торги в четверг на прошлой неделе закрылись на уровне 69,3 руб./$, а в пятницу — 69,9 руб. Евро по отношению к рублю растет уже четвертую торговую сессию: в среду за него давали 79,4 руб., в четверг — 80,5 руб., а в пятницу — еще на 30 коп. больше.

Ноябрьский фьючерс на нефть сорта Brent в четверг на лондонской бирже ICE Futures торговался на уровне $76,5 за баррель, а в пятницу — $76,8. На 14:00 мск цена барреля составляла $77,3. На NYMEX в понедельник стоимость нефти также росла, за баррель WTI с поставкой в октябре давали $68,2.

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Черная полоса для рубля. Как сильно вырастут доллар и евро?

Давление на курс рубля оказывает внешний фон, полагает старший аналитик БКС Сергей Суверов. «Все более вероятным становится введение санкций США на покупку нового российского госдолга, что приводит к росту доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). В справедливой стоимости рубля новые санкции окончательно не заложены», — говорит эксперт. Второй фактор, по его словам, бегство инвесторов с развивающихся рынков на фоне разгорающейся торговой войны между КНР и США. «Кризисные явления наблюдаются в Аргентине, Турции. Также в рецессию вошла ЮАР. Это заставляет инвесторов продавать валюты всех развивающихся стран, включая Россию», — отмечает господин Суверов. Падение могло быть большим, однако поддержу рублю обеспечивают фундаментальные факторы: профицит бюджета и профицит счета текущих операций платежного баланса. «Внутренних факторов для падения рубля нет», — заключает аналитик.

Официальный курс американской валюты, установленный ЦБ на 11 сентября, составил 69,87 руб./$, курс евро — 80,67 руб. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,2%, а в евро — 0,4%.

Илья Усов

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
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