Центр прибыли смещают к Тихому океану
Андрей Белоусов придумал новый портовый сбор.
Андрей Белоусов придумал новый портовый сбор.
Помощник президента Андрей Белоусов вышел с очередной идеей повысить нагрузку на частный бизнес. Ранее он уже пробил идею соинвестирования бизнесом крупных инфраструктурных госпроектов, теперь же угольщикам Кузбасса предложено делиться с регионами Дальнего Востока доходами от роста экспорта через местные порты. Угольщики пока подробно идею не комментируют, подчеркивая, что уже платят часть налогов на Дальнем Востоке и развивают там добычные и стивидорные мощности.
От расширения к 2025 году пропускной способности Восточного полигона (БАМ и Транссиб) ОАО РЖД на 195 млн т угля в год и соответствующего увеличения портовых мощностей выигрывают «всего порядка
У крупных угольщиков три звена создания стоимости: добыча, стивидоры и трейдинговые структуры (как правило, зарубежные). Хотя добыча в основном в Кузбассе, частично компании платят налоги в ДФО, где находятся их портовые активы. У СДС вся добыча в Кузбассе (27,6 млн т в 2017 году), у Evraz — тоже, за исключением тувинского «Межегейугля» (в Кузбассе добыто 22,4 млн т), «Кузбассразрезуголь» (КРУ, входит в холдинг УГМК) добыл 46,3 млн т, один из основных активов СУЭК — «СУЭК-Кузбасс» добыл 38,2 млн т, «Южный Кузбасс» «Мечела» — 8 млн т.
В СУЭК заявили «Ъ», что у компании «амбициозная программа развития на Дальнем Востоке», в том числе увеличение мощностей Ванинского балкерного терминала («Дальтрансуголь») и объемов добычи, и СУЭК «давно реализует принцип
Основной стивидор КРУ — подконтрольный УГМК «Восточный порт», зарегистрированный в Находке. «Восточный порт» и так крупнейший налогоплательщик края, он платит в бюджет региона несколько миллиардов рублей в год, говорит собеседник «Ъ», близкий к холдингу. Порт сам финансирует инвестпрограмму, не привлекая акционерные займы и не снижая при их выплате размер налогооблагаемой прибыли, отмечает он.
У «Мечела» действует режим консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), и налог на прибыль платится головным ПАО «Мечел» (Москва) с консолидированного финансового результата. Против этого режима, используемого крупными компаниями РФ, выступали регионы, жалуясь на потерю доходов, в итоге КГН должен быть отменен с 2023 года. Находкинский морской торговый порт до 2017 года принадлежал Evraz, а теперь — акционерам компании. Порт переваливает уголь Evraz и управляемого ей «Сибуглемета», а также сторонних компаний. У СДС нет своих портов на Дальнем Востоке, но компания планирует построить порт Суходол в Приморье и в мае заключила соглашение о сотрудничестве с властями Приморья и Кузбасса. В «Мечеле» отказались от комментариев, в Evraz не ответили «Ъ», связаться с СДС в понедельник не удалось.
Олег Петропавловский из БКС указывает, что сейчас угольщики на верхней точке очередного отраслевого цикла, но в ближайшие годы цены пойдут вниз, рентабельность компаний даже на фоне роста экспорта снизится. «Дополнительные объемы обеспечиваются в том числе инвестициями в добывающие и портовые мощности, это проекты на долгосрочную перспективу, и всем хотелось бы иметь понятные правила игры», — отмечает аналитик. По его мнению, вместо предположительно непрозрачных соглашений с регионами, где условия могут различаться в каждом конкретном случае, для наполнения бюджета можно было бы сделать платные и расширенные участки железных дорог, которые угольщики могли бы задействовать при хорошей конъюнктуре.
Анатолий Джумайло