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09:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Центр прибыли смещают к Тихому океану

Андрей Белоусов придумал новый портовый сбор.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Помощник президента Андрей Белоусов вышел с очередной идеей повысить нагрузку на частный бизнес. Ранее он уже пробил идею соинвестирования бизнесом крупных инфраструктурных госпроектов, теперь же угольщикам Кузбасса предложено делиться с регионами Дальнего Востока доходами от роста экспорта через местные порты. Угольщики пока подробно идею не комментируют, подчеркивая, что уже платят часть налогов на Дальнем Востоке и развивают там добычные и стивидорные мощности.

От расширения к 2025 году пропускной способности Восточного полигона (БАМ и Транссиб) ОАО РЖД на 195 млн т угля в год и соответствующего увеличения портовых мощностей выигрывают «всего порядка пяти-шести компаний» — СУЭК, «Мечел», компании Кузбасса, заявил 10 сентября на заседании Госсовета по Дальнему Востоку помощник президента Андрей Белоусов. Поэтому, по его мнению, было бы правильно заключить соглашения, чтобы компании часть доходов от дополнительного экспорта угля вкладывали в регионы, через которые будут вывозить. «Нужно, чтобы они центры прибыли тоже переводили в регионы, это можно сделать через обычные соглашения», — сказал чиновник.

Предложение он обосновал тем, что иначе Дальний Восток «получит больше проблем от этой инвестпрограммы: там все углем загадят, экологическая нагрузка возрастет, а доходы будут формироваться в другом месте». Президент Владимир Путин заявил, что согласен с этими замечаниями.

У крупных угольщиков три звена создания стоимости: добыча, стивидоры и трейдинговые структуры (как правило, зарубежные). Хотя добыча в основном в Кузбассе, частично компании платят налоги в ДФО, где находятся их портовые активы. У СДС вся добыча в Кузбассе (27,6 млн т в 2017 году), у Evraz — тоже, за исключением тувинского «Межегейугля» (в Кузбассе добыто 22,4 млн т), «Кузбассразрезуголь» (КРУ, входит в холдинг УГМК) добыл 46,3 млн т, один из основных активов СУЭК — «СУЭК-Кузбасс» добыл 38,2 млн т, «Южный Кузбасс» «Мечела» — 8 млн т.

В СУЭК заявили «Ъ», что у компании «амбициозная программа развития на Дальнем Востоке», в том числе увеличение мощностей Ванинского балкерного терминала («Дальтрансуголь») и объемов добычи, и СУЭК «давно реализует принцип социально-экономической ответственности в регионах»: дочерние структуры зарегистрированы и платят налоги в Хабаровском и Приморском краях. Как следует из данных СУЭК, «Дальтрансуголь» перевалил в 2017 году 19,5 млн т, то есть больше, чем добыли входящие в группу хабаровское АО «Ургалуголь» (6,6 млн т) и «Приморскуголь» (3,6 млн т).

Основной стивидор КРУ — подконтрольный УГМК «Восточный порт», зарегистрированный в Находке. «Восточный порт» и так крупнейший налогоплательщик края, он платит в бюджет региона несколько миллиардов рублей в год, говорит собеседник «Ъ», близкий к холдингу. Порт сам финансирует инвестпрограмму, не привлекая акционерные займы и не снижая при их выплате размер налогооблагаемой прибыли, отмечает он.

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У «Мечела» действует режим консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), и налог на прибыль платится головным ПАО «Мечел» (Москва) с консолидированного финансового результата. Против этого режима, используемого крупными компаниями РФ, выступали регионы, жалуясь на потерю доходов, в итоге КГН должен быть отменен с 2023 года. Находкинский морской торговый порт до 2017 года принадлежал Evraz, а теперь — акционерам компании. Порт переваливает уголь Evraz и управляемого ей «Сибуглемета», а также сторонних компаний. У СДС нет своих портов на Дальнем Востоке, но компания планирует построить порт Суходол в Приморье и в мае заключила соглашение о сотрудничестве с властями Приморья и Кузбасса. В «Мечеле» отказались от комментариев, в Evraz не ответили «Ъ», связаться с СДС в понедельник не удалось.

Олег Петропавловский из БКС указывает, что сейчас угольщики на верхней точке очередного отраслевого цикла, но в ближайшие годы цены пойдут вниз, рентабельность компаний даже на фоне роста экспорта снизится. «Дополнительные объемы обеспечиваются в том числе инвестициями в добывающие и портовые мощности, это проекты на долгосрочную перспективу, и всем хотелось бы иметь понятные правила игры», — отмечает аналитик. По его мнению, вместо предположительно непрозрачных соглашений с регионами, где условия могут различаться в каждом конкретном случае, для наполнения бюджета можно было бы сделать платные и расширенные участки железных дорог, которые угольщики могли бы задействовать при хорошей конъюнктуре.

Анатолий Джумайло

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